ВИДЕО. Бензема забил 2-й гол Реала в матче Кубка Испании против Барселоны
Карим отметился на 50-й минуте встречи
В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором играют «Барселона» и «Реал».
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Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.
На 50-й минуте встречи французский форвард «Реала» Карим Бензема удвоил преимущество своей команды. Нападающий пробил в левый угол ворот после передачи Лука Модрича.
⚽️ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLLLLL DE @Benzema!!! ¡¡¡MARCA el @realmadrid!!!— RFEF (@rfef) April 5, 2023
Remate inapelable del 9⃣ blanco.
🆚 @FCBarcelona_es | 0-2 | @realmadrid | 49'
📺 @La1_tve | @vamos.#CopaDelRey | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/g14Z0ztNW9
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