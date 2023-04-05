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  4. ВИДЕО. Бензема забил 2-й гол Реала в матче Кубка Испании против Барселоны
Испания
05 апреля 2023, 23:19 | Обновлено 05 апреля 2023, 23:34
152
0

ВИДЕО. Бензема забил 2-й гол Реала в матче Кубка Испании против Барселоны

Карим отметился на 50-й минуте встречи

05 апреля 2023, 23:19 | Обновлено 05 апреля 2023, 23:34
152
0
ВИДЕО. Бензема забил 2-й гол Реала в матче Кубка Испании против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором играют «Барселона» и «Реал».

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Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

На 50-й минуте встречи французский форвард «Реала» Карим Бензема удвоил преимущество своей команды. Нападающий пробил в левый угол ворот после передачи Лука Модрича.

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Источник Sport.ua
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