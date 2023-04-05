ВИДЕО. Кто забил: Бензема или Вини? Реал вышел вперед в игре с Барсой
Королевский клуб открыл счет на 45+1 минуте
В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором играют «Барселона» и «Реал».
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Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.
На 45+1 минуте игры Бензема отдал передачу на Винисиуса Жуниора, который пробил в правый угол ворот. Мяч прошел мимо голкипера, его зацепил Кунде, но сфера совсем немного пересекла линию ворот, после чего в пустые ее вонзил Карим. Гол засчитали на Винисиуса.
⚽️ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLLLLL DE @vinijr!!! ¡¡¡MARCA EL @realmadrid!!!— RFEF (@rfef) April 5, 2023
Contra del equipo visitante tras un paradón de @thibautcourtois que acaba en el primer gol del partido.
🆚 @FCBarcelona_es | 0-1 | @realmadrid | 45'
📺 @La1_tve | @vamos.#CopaDelRey | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/61FFpXhNVX
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