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Испания
05 апреля 2023, 23:01 | Обновлено 05 апреля 2023, 23:34
642
0

ВИДЕО. Кто забил: Бензема или Вини? Реал вышел вперед в игре с Барсой

Королевский клуб открыл счет на 45+1 минуте

05 апреля 2023, 23:01 | Обновлено 05 апреля 2023, 23:34
642
0
ВИДЕО. Кто забил: Бензема или Вини? Реал вышел вперед в игре с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором играют «Барселона» и «Реал».

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Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

На 45+1 минуте игры Бензема отдал передачу на Винисиуса Жуниора, который пробил в правый угол ворот. Мяч прошел мимо голкипера, его зацепил Кунде, но сфера совсем немного пересекла линию ворот, после чего в пустые ее вонзил Карим. Гол засчитали на Винисиуса.

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Источник Sport.ua
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