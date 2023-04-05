ВИДЕО. Кто забил: Бензема или Вини? Реал вышел вперед в игре с Барсой

В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором играют «Барселона» и «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

На 45+1 минуте игры Бензема отдал передачу на Винисиуса Жуниора, который пробил в правый угол ворот. Мяч прошел мимо голкипера, его зацепил Кунде, но сфера совсем немного пересекла линию ворот, после чего в пустые ее вонзил Карим. Гол засчитали на Винисиуса.