Источник: 17-летний форвард Колоса может перейти в клуб Чемпионшипа

Английский футбольный клуб «Сандерленд», который выступает в Чемпионшипе, может подписать 17-летнего украинского форвард «Колоса» Тимура Тутерова.

Об этом сообщает Telegram-канала LEGIONERS.UA.

Игрок отправлялся в составе «Колоса» на зимние сборы, однако не играл за основную команду.



Тимур является воспитанником клуба из Ковалевки. В молодежном чемпионате Украины нападающий провел 15 матчей, в которых отметился 7 голами.