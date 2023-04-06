Украина. Премьер лига06 апреля 2023, 10:40 | Обновлено 06 апреля 2023, 12:02
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Источник: 17-летний форвард Колоса может перейти в клуб Чемпионшипа
Тимур Тутеров интересен «Сандерленду»
06 апреля 2023, 10:40 | Обновлено 06 апреля 2023, 12:02
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Английский футбольный клуб «Сандерленд», который выступает в Чемпионшипе, может подписать 17-летнего украинского форвард «Колоса» Тимура Тутерова.
Об этом сообщает Telegram-канала LEGIONERS.UA.
Игрок отправлялся в составе «Колоса» на зимние сборы, однако не играл за основную команду.
Тимур является воспитанником клуба из Ковалевки. В молодежном чемпионате Украины нападающий провел 15 матчей, в которых отметился 7 голами.
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