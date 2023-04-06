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  4. Источник: 17-летний форвард Колоса может перейти в клуб Чемпионшипа
Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 10:40 | Обновлено 06 апреля 2023, 12:02
1357
0

Источник: 17-летний форвард Колоса может перейти в клуб Чемпионшипа

Тимур Тутеров интересен «Сандерленду»

06 апреля 2023, 10:40 | Обновлено 06 апреля 2023, 12:02
1357
0
Источник: 17-летний форвард Колоса может перейти в клуб Чемпионшипа
ФК Колос. Тимур Тутеров

Английский футбольный клуб «Сандерленд», который выступает в Чемпионшипе, может подписать 17-летнего украинского форвард «Колоса» Тимура Тутерова.

Об этом сообщает Telegram-канала LEGIONERS.UA.

Игрок отправлялся в составе «Колоса» на зимние сборы, однако не играл за основную команду.

Тимур является воспитанником клуба из Ковалевки. В молодежном чемпионате Украины нападающий провел 15 матчей, в которых отметился 7 голами.

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Источник Telegram
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