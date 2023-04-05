ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал 19-летнего бразильского защитника

Винницкий футбольный клуб «Нива», который выступает во Второй лиге Украины, подписал контракт с 19-летним бразильским защитником Гильерме Насименто.

Ранее игрок выступал в Литве. До полномасштабного вторжения россии в Украину Насименто был на просмотре в «Колосе», однако затем вернулся в Бразилию.

Первую часть сезона во Второй лиге винницкая «Нива» завершила на четвертом месте в турнирной таблице.

8 апреля винницкий клуб возобновит сезон матчем против «Чайки».