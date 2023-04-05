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Украина. Вторая лига
05 апреля 2023, 22:27 |
797
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал 19-летнего бразильского защитника

Винницкая «Нива» усилилась Гильерме Насименто

05 апреля 2023, 22:27 |
797
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги подписал 19-летнего бразильского защитника
Instagram

Винницкий футбольный клуб «Нива», который выступает во Второй лиге Украины, подписал контракт с 19-летним бразильским защитником Гильерме Насименто.

Ранее игрок выступал в Литве. До полномасштабного вторжения россии в Украину Насименто был на просмотре в «Колосе», однако затем вернулся в Бразилию.

Первую часть сезона во Второй лиге винницкая «Нива» завершила на четвертом месте в турнирной таблице.

8 апреля винницкий клуб возобновит сезон матчем против «Чайки».

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Источник ФК Нива Вц
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