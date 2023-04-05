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Испания
05 апреля 2023, 20:57 | Обновлено 05 апреля 2023, 21:08
958
2

Лунин – в запасе. Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Реал

Поединок состоится 5 апреля в 22:00 по Киеву

05 апреля 2023, 20:57 | Обновлено 05 апреля 2023, 21:08
958
2
Лунин – в запасе. Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

Тренеры определили стартовые составы:

Барселона: Тер Стеген, Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде, Бускетс, Кессье, Роберто, Рафинья, Левандовски, Гави

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Вальверде, Кроос, Модрич, Родриго, Бензема, Винисиус

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал».

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
пощастило сьогодні Луніну - нехай Куртуа вигрібає...  
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Slava_Dyatlov
О нет... Лунин в запасе! 
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+1
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