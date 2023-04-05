Лунин – в запасе. Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Реал
Поединок состоится 5 апреля в 22:00 по Киеву
В среду, 5 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Реал».
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Поединок пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.
Тренеры определили стартовые составы:
Барселона: Тер Стеген, Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде, Бускетс, Кессье, Роберто, Рафинья, Левандовски, Гави
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Вальверде, Кроос, Модрич, Родриго, Бензема, Винисиус
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал».
👤 XI— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) April 5, 2023
⚽️ #ElClasico pic.twitter.com/w0gluvw4vz
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial para #ElClásico!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2023
🆚 @FCBarcelona_es@UnicajaBanco | #CopaDelRey pic.twitter.com/lRri7ZJNqH
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