Реал нацелился на форварда сборной Франции

«Реал» присоединился к списку европейских топ-клубов, которые проявляют интерес к форварду «Айнтрахта» Рандалю Коло Муани. Об этом сообщают испанские СМИ.

Кроме «Реала», на 24-летнего француза претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Английский клуб, по слухам, готов отдать за Коло Муани 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Коло Муани 19 голов и 14 ассистов в 37 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.