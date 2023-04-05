Испания05 апреля 2023, 19:35 |
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Реал нацелился на форварда сборной Франции
Рандаль Коло Муани может покинуть «Айнтрахт»
05 апреля 2023, 19:35 |
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«Реал» присоединился к списку европейских топ-клубов, которые проявляют интерес к форварду «Айнтрахта» Рандалю Коло Муани. Об этом сообщают испанские СМИ.
Кроме «Реала», на 24-летнего француза претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Английский клуб, по слухам, готов отдать за Коло Муани 120 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Коло Муани 19 голов и 14 ассистов в 37 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.
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