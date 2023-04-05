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  4. Реал нацелился на форварда сборной Франции
Испания
05 апреля 2023, 19:35 |
1150
0

Реал нацелился на форварда сборной Франции

Рандаль Коло Муани может покинуть «Айнтрахт»

05 апреля 2023, 19:35 |
1150
0
Реал нацелился на форварда сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

«Реал» присоединился к списку европейских топ-клубов, которые проявляют интерес к форварду «Айнтрахта» Рандалю Коло Муани. Об этом сообщают испанские СМИ.

Кроме «Реала», на 24-летнего француза претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Английский клуб, по слухам, готов отдать за Коло Муани 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Коло Муани 19 голов и 14 ассистов в 37 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Источник Mundo Deportivo
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