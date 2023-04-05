УЕФА не будет исключать беларусь из отбора на Евро-2024

УЕФА не собирается исключать сборную беларуси из отборочного турнира на Евро-2024. На сегодняшнем конгрессе УЕФА приняли решение только отобрать у беларуси чемпионат Европы U-19 среди женщин.

В отборе на Евро-2024 беларусь уже успела провести два матча проиграв Швейцарии 0:5 и Румынии 1:2.

При этом президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до завершения войны россия в европейский футбол не вернется.