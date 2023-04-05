Чемпионат Европы05 апреля 2023, 18:59 | Обновлено 05 апреля 2023, 19:11
480
7
УЕФА не будет исключать беларусь из отбора на Евро-2024
Беларусь продолжит участие в квалификации
05 апреля 2023, 18:59 | Обновлено 05 апреля 2023, 19:11
480
7
УЕФА не собирается исключать сборную беларуси из отборочного турнира на Евро-2024. На сегодняшнем конгрессе УЕФА приняли решение только отобрать у беларуси чемпионат Европы U-19 среди женщин.
В отборе на Евро-2024 беларусь уже успела провести два матча проиграв Швейцарии 0:5 и Румынии 1:2.
При этом президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до завершения войны россия в европейский футбол не вернется.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 апреля 2023, 23:55 13
Мудрик вышел на поле в конце поединка
Футбол | 05 апреля 2023, 14:04 5
Сергей Литовченко нуждается в финансовой помощи
Футбол | 05.04.2023, 16:51
Футбол | 05.04.2023, 16:15
Футбол | 04.04.2023, 22:54
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
ну потрібно розуміти, що білорусь ніколи не вийде ні на які ЧС чи ЧЄ, це слабка збірна, так що можна не боятись німцям, які заявляли раніше, що не хочуть їх бачити у себе на ЧЄ 2024
Показать Скрыть 1 ответ
С белоруссией какие-то хитрые манипуляции постоянно .В одних видах спорта она как союзное государство и сателлит кремля исключается .в других видах спорта почемуто нет .Банально проморгали или заносят ?
И то правда и чего их исключать-то ведь "всего-то" ракеты от них по Украине летели и вероятно летят, а теперь еще и ядерное в арсенале будет
Бацька так и сдохнет, бегая между двумя стульями
Показать Скрыть 1 ответ
А картофель хитрожопый, до сих пор петляет)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.04.2023, 21:00 13
03.04.2023, 19:35 35
04.04.2023, 09:30 4
03.04.2023, 17:40 37
05.04.2023, 02:23 4
04.04.2023, 23:38 6
03.04.2023, 17:20 17