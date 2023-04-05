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  4. УЕФА не будет исключать беларусь из отбора на Евро-2024
Чемпионат Европы
05 апреля 2023, 18:59 | Обновлено 05 апреля 2023, 19:11
480
7

УЕФА не будет исключать беларусь из отбора на Евро-2024

Беларусь продолжит участие в квалификации

05 апреля 2023, 18:59 | Обновлено 05 апреля 2023, 19:11
480
7
УЕФА не будет исключать беларусь из отбора на Евро-2024
УЕФА

УЕФА не собирается исключать сборную беларуси из отборочного турнира на Евро-2024. На сегодняшнем конгрессе УЕФА приняли решение только отобрать у беларуси чемпионат Европы U-19 среди женщин.

В отборе на Евро-2024 беларусь уже успела провести два матча проиграв Швейцарии 0:5 и Румынии 1:2.

При этом президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до завершения войны россия в европейский футбол не вернется.

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УЕФА Евро-2024 сборная беларуси по футболу
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Комментарии 7
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Andrey_1992
ну потрібно розуміти, що білорусь ніколи не вийде ні на які ЧС чи ЧЄ, це слабка збірна, так що можна не боятись німцям, які заявляли раніше, що не хочуть їх бачити у себе на ЧЄ 2024
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Gambie
С белоруссией какие-то хитрые манипуляции постоянно .В одних видах спорта она как союзное государство и сателлит кремля исключается .в других видах спорта почемуто нет .Банально проморгали или заносят ?
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Alex86 1
И то правда и чего их исключать-то ведь "всего-то" ракеты от них по Украине летели и вероятно летят, а теперь еще и ядерное в арсенале будет
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DK1961
Бацька так и сдохнет, бегая между двумя стульями
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0
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Billy Bons
А картофель хитрожопый, до сих пор петляет)
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