Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последний матч без Буяльского. Проблемы Динамо перед туром УПЛ
Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 18:35 | Обновлено 05 апреля 2023, 19:12
999
2

Последний матч без Буяльского. Проблемы Динамо перед туром УПЛ

Киевляне готовятся к матчу с одним из аутсайдеров

05 апреля 2023, 18:35 | Обновлено 05 апреля 2023, 19:12
999
2
Последний матч без Буяльского. Проблемы Динамо перед туром УПЛ
ФК Динамо Киев

8 апреля «Динамо» проведет матч чемпионата Украины против «Миная», а киевлянам снова не сможет помочь полузащитник Виталий Буяльский.

Игрок отбывает последний поединок трехматчевой дисквалификации, полученной за удаление во встрече с «Днепром-1». Буяльский сможет вернуться на поле в матче 21-го тура против «Руха».

Под угрозой дисквалификации в «Динамо» находятся Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Владимир Шепелев, на счету которых по 3 желтых карточки в чемпионате Украины. Последние двое из этого списка получили свои третьи в сезоне предупреждения в предыдущей игре.

Что касается «Миная», то перед игрой с «Динамо» у команды нет ни одного дисквалифицированного игрока.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Судаков подписал новый контракт с Шахтером
Тренер Рубикона: Письмо о снятии с соревнований отправили на прошлой неделе
Александр ИЩЕНКО: «Война? Сумели выйти с минимальными потерями»
Динамо Киев Виталий Буяльский Динамо - Минай чемпионат Украины по футболу дисквалификация
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Павелко остается в УЕФА. Президент УАФ вошел в Исполнительный комитет
Футбол | 05 апреля 2023, 14:15 8
Павелко остается в УЕФА. Президент УАФ вошел в Исполнительный комитет
Павелко остается в УЕФА. Президент УАФ вошел в Исполнительный комитет

Андрей Павелко остается в УЕФА

ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
Футбол | 05 апреля 2023, 02:23 4
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха

Военный с позывным Мадяр опубликовал видео двух донецких стадионов

Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Футбол | 04.04.2023, 22:35
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Известный украинский вратарь болен раком
Футбол | 05.04.2023, 14:04
Известный украинский вратарь болен раком
Известный украинский вратарь болен раком
ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм
Футбол | 05.04.2023, 15:11
ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм
ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gambie
Такое заглавие как будто последний матч без Месси .Половина болельщиков и не знает кто такой буяльский .Цыганков это был ключевой игрок а буяльский что есть что нет 
Ответить
-1
⬆️
Хорошо хоть матч не крайний.)
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
03.04.2023, 19:35 35
Футбол
Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри
Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри
04.04.2023, 16:05 1
Бокс
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
03.04.2023, 21:00 13
Бокс
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
03.04.2023, 17:26 12
Футбол
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
04.04.2023, 19:28 2
Футбол
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
04.04.2023, 09:30 4
Бокс
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
04.04.2023, 05:03 9
Футбол
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности