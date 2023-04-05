Последний матч без Буяльского. Проблемы Динамо перед туром УПЛ
Киевляне готовятся к матчу с одним из аутсайдеров
8 апреля «Динамо» проведет матч чемпионата Украины против «Миная», а киевлянам снова не сможет помочь полузащитник Виталий Буяльский.
Игрок отбывает последний поединок трехматчевой дисквалификации, полученной за удаление во встрече с «Днепром-1». Буяльский сможет вернуться на поле в матче 21-го тура против «Руха».
Под угрозой дисквалификации в «Динамо» находятся Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Владимир Шепелев, на счету которых по 3 желтых карточки в чемпионате Украины. Последние двое из этого списка получили свои третьи в сезоне предупреждения в предыдущей игре.
Что касается «Миная», то перед игрой с «Динамо» у команды нет ни одного дисквалифицированного игрока.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Павелко остается в УЕФА
Военный с позывным Мадяр опубликовал видео двух донецких стадионов