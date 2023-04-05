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Англия
05 апреля 2023, 17:56 |
413
0

Ван де Бек может вернуться в Аякс

Хавбек не входит в планы «Манчестер Юнайтед»

05 апреля 2023, 17:56 |
413
0
Ван де Бек может вернуться в Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

«Манчестер Юнайтед» уже готовится к летнему трансферному окну. Главный тренер команды Эрик тен Хаг составил список игроков, которые ему не нужны.

В список вошел и полузащитник Донни Ван де Бек. Он может вернуться в «Аякс». «Манчестер Юнайтед» хочет получить за игрока 25 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Ван де Бек принял участие в 10 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, и суммарно провел на поле лишь 294 минуты. Контракт 25-летнего нидерландца рассчитан до лета 2025 года.

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Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Аякс
Источник Football Insider
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