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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Судаков подписал новый контракт с Шахтером
Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 17:39 | Обновлено 05 апреля 2023, 17:44
290
0

ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Судаков подписал новый контракт с Шахтером

Молодой игрок продлил контракт с клубом

05 апреля 2023, 17:39 | Обновлено 05 апреля 2023, 17:44
290
0
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Судаков подписал новый контракт с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

«Шахтер» на официальном сайте проинформировал о новом контракте полузащитника Георгия Судакова. Теперь договор игрока истекает в середине 2028 года.

Судаков является воспитанником академии клуба, выступает в системе «Шахтера» с 2017 года. Дебютировал за первую команду в 2020 году, успел провести 56 матчей, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

Выиграл Суперкубок Украины-2021.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 28 матчей, забил 3 гола и сделал 9 ассистов. В составе сборной Украины отыграл 4 матча.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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