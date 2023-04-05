Украина. Премьер лига05 апреля 2023, 17:39 | Обновлено 05 апреля 2023, 17:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Судаков подписал новый контракт с Шахтером
Молодой игрок продлил контракт с клубом
05 апреля 2023, 17:39 | Обновлено 05 апреля 2023, 17:44
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«Шахтер» на официальном сайте проинформировал о новом контракте полузащитника Георгия Судакова. Теперь договор игрока истекает в середине 2028 года.
Судаков является воспитанником академии клуба, выступает в системе «Шахтера» с 2017 года. Дебютировал за первую команду в 2020 году, успел провести 56 матчей, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.
Выиграл Суперкубок Украины-2021.
20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 28 матчей, забил 3 гола и сделал 9 ассистов. В составе сборной Украины отыграл 4 матча.
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