ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Судаков подписал новый контракт с Шахтером

«Шахтер» на официальном сайте проинформировал о новом контракте полузащитника Георгия Судакова. Теперь договор игрока истекает в середине 2028 года.

Судаков является воспитанником академии клуба, выступает в системе «Шахтера» с 2017 года. Дебютировал за первую команду в 2020 году, успел провести 56 матчей, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

Выиграл Суперкубок Украины-2021.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 28 матчей, забил 3 гола и сделал 9 ассистов. В составе сборной Украины отыграл 4 матча.