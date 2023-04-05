«Пока не завершится война». УЕФА не готов к возвращению россии в футбол
Александер Чеферин сомневается, что санкции снимут в ближайшее время
Президент УЕФА Александер Чеферин после своего переизбрания на пост президента организации заявил, что россии сейчас не стоит ждать возвращения в большой футбол.
Чеферин сомневается, что российские клубы в ближайшее время смогут участвовать в еврокубках, а сборные – в официальных матчах.
«Мое личное мнение: пока война не завершится, будет очень сложно изменить что-то в санкциях. Пока идет война, продолжается это безумие, нужно сохранять такую форму давления», — сказал Чеферин.
Ранее сообщалось, что россия готова перейти в Азиатскую конфедерацию футбола, чтобы участвовать в отборе к ЧМ-2026.
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