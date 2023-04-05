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Лига чемпионов
05 апреля 2023, 17:30 |
642
5

«Пока не завершится война». УЕФА не готов к возвращению россии в футбол

Александер Чеферин сомневается, что санкции снимут в ближайшее время

05 апреля 2023, 17:30 |
642
5
«Пока не завершится война». УЕФА не готов к возвращению россии в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин после своего переизбрания на пост президента организации заявил, что россии сейчас не стоит ждать возвращения в большой футбол.

Чеферин сомневается, что российские клубы в ближайшее время смогут участвовать в еврокубках, а сборные – в официальных матчах.

«Мое личное мнение: пока война не завершится, будет очень сложно изменить что-то в санкциях. Пока идет война, продолжается это безумие, нужно сохранять такую форму давления», — сказал Чеферин.

Ранее сообщалось, что россия готова перейти в Азиатскую конфедерацию футбола, чтобы участвовать в отборе к ЧМ-2026.

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Александер Чеферин УЕФА российско-украинская война
Источник Reuters
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Комментарии 5
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Nick.Grabowski
Росіяни ж вони за свободу луганського та донецького народів. То своїм народам теж потрібно дати свободу і зробити чемпіонат по футболу серед власних унікальних республік:
- збірна Бурятії
- збірна Карелії
- збірна Калмикії
- збірна Мордви
- збірна Дагестану
- збірна Чечні
- збірна Абхазії
- збірна Черкесії
- збірна Осетії
- збірна Якутії
- збірна Татарстану
- збірна Башкирії тощо.
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+1
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Mykhailo Stepanov
ну хоч тут здоровий глузд перемагає....
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+1
Gambie
Недавно один чиновник из федерации гандбола сказал что жалко спортсменов россии которые не могут соревноваться .Так они просто  прощаются с призовыми а в Украине прощаются с убитыми террористами людьми ..А люди это не побрякушки в виде медалей и призовые чеки .Раз затеяли бойню пусть спортсмены русские терпят 
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0
Gambie
Чтото этот хитрый Чеферин лукавит.Было же официально объявлено что все экономические торговые спортивные культурные санкции продолжат срок своего действия и после войны до тех пор пока россия не выполнит требования международного суда в Гааге и пока путина не отдадут под арест.Только после этого будут шаги по постепенному снятию санкций да и то не всех 
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0
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