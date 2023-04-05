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  4. Форвард Челси: «Мы разочарованы увольнением Поттера. Ждем нового тренера»
Англия
05 апреля 2023, 16:51 |
319
0

Форвард Челси: «Мы разочарованы увольнением Поттера. Ждем нового тренера»

Кай Хаверц был доволен работой с тренером

05 апреля 2023, 16:51 |
319
0
Форвард Челси: «Мы разочарованы увольнением Поттера. Ждем нового тренера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Форвард «Челси» Кай Хаверц заявил, что в команде разочарованы тем, что клуб принял решение уволить тренера Грэма Поттера, однако игроки ждут, кто будет новым наставником.

«Мы благодарны тренерскому штабу, который стоит за команду после увольнения Грэма Поттера. Клуб должен уважать этих людей. Теперь владельцы должны решить, кто будет новым тренером. Это не игрокам решать».

«Мы делаем свою работу на поле, и, конечно, легче, когда наставник может длительное время работать с командой. Мы очень разочарованы увольнением Поттера, но принимаем ситуацию», — сказал Хаверц.

На должность наставника Синих претендуют Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике, Зинедин Зидан и другие специалисты.

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Челси Кай Хаверц Грэм Поттер
Источник BBC
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