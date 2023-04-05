Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Холанд возобновил тренировки после травмы
Англия
05 апреля 2023, 15:44 | Обновлено 05 апреля 2023, 15:45
162
0

ВИДЕО. Холанд возобновил тренировки после травмы

Форвард восстановился после травмы паха

05 апреля 2023, 15:44 | Обновлено 05 апреля 2023, 15:45
162
0
ВИДЕО. Холанд возобновил тренировки после травмы
ФК Манчестер Сити. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» официально сообщил о том, что форвард команды Эрлинг Холанд восстановился после травмы паха и возобновил тренировки с командой.

Из-за травмы Холанд пропустил матчи сборной Норвегии в отборе на Евро-2024 против Испании (0:3) и Грузии (1:1), а также поединок «Манчестер Сити» против «Ливерпуля» в АПЛ (победа 4:1).

Свой ближайший матч «Манчестер Сити» проведет 8 апреля в 30-м туре АПЛ на выезде против «Саутгемптона».

По теме:
ФОТО. Маррей тренируется на грунте в Марбелье перед Мастерсом в Монте-Карло
Михайлюк блистал за Шарлотт, но команда уступила, Сакраменто Лэня проиграл
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
Манчестер Сити Эрлинг Холанд травма фото видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
Футбол | 04 апреля 2023, 17:16 11
Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности

Глава УАФ не явился в суд

400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
Футбол | 04 апреля 2023, 22:54 7
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате

Подписать аргентинца настойчиво хочет саудовский «Аль-Хиляль»

Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Футбол | 04.04.2023, 22:35
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм
Футбол | 05.04.2023, 15:11
ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм
ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм
Александр ГВОЗДИК: «Я иду забирать свои пояса»
Бокс | 05.04.2023, 13:50
Александр ГВОЗДИК: «Я иду забирать свои пояса»
Александр ГВОЗДИК: «Я иду забирать свои пояса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
Именитый хорватский тренер может возглавить сборную Украины
03.04.2023, 19:35 35
Футбол
ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»
ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»
04.04.2023, 15:25 11
Теннис
Беллью назвал боксера, с которым должен встретиться Джошуа
Беллью назвал боксера, с которым должен встретиться Джошуа
03.04.2023, 16:55 5
Бокс
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
04.04.2023, 12:15 5
Бокс
Cлучайное нападение. В Испании убили ножом футболиста без видимой причины
Cлучайное нападение. В Испании убили ножом футболиста без видимой причины
03.04.2023, 21:23
Футбол
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
03.04.2023, 17:20 17
Футбол
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
04.04.2023, 00:48 27
Теннис
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
03.04.2023, 17:40 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности