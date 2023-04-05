ВИДЕО. Холанд возобновил тренировки после травмы

«Манчестер Сити» официально сообщил о том, что форвард команды Эрлинг Холанд восстановился после травмы паха и возобновил тренировки с командой.

Из-за травмы Холанд пропустил матчи сборной Норвегии в отборе на Евро-2024 против Испании (0:3) и Грузии (1:1), а также поединок «Манчестер Сити» против «Ливерпуля» в АПЛ (победа 4:1).

Свой ближайший матч «Манчестер Сити» проведет 8 апреля в 30-м туре АПЛ на выезде против «Саутгемптона».