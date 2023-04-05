ВИДЕО. Холанд возобновил тренировки после травмы
Форвард восстановился после травмы паха
«Манчестер Сити» официально сообщил о том, что форвард команды Эрлинг Холанд восстановился после травмы паха и возобновил тренировки с командой.
Из-за травмы Холанд пропустил матчи сборной Норвегии в отборе на Евро-2024 против Испании (0:3) и Грузии (1:1), а также поединок «Манчестер Сити» против «Ливерпуля» в АПЛ (победа 4:1).
Свой ближайший матч «Манчестер Сити» проведет 8 апреля в 30-м туре АПЛ на выезде против «Саутгемптона».
A familiar face returns to training! 😅 pic.twitter.com/PHwfKqoyiB— Manchester City (@ManCity) April 5, 2023
.@ErlingHaaland is back! 👀 pic.twitter.com/BrRDMtB7fC— Manchester City (@ManCity) April 5, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Глава УАФ не явился в суд
Подписать аргентинца настойчиво хочет саудовский «Аль-Хиляль»