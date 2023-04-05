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  4. «Не нужно завидовать». Президент УЕФА не боится доминирования АПЛ
Англия
05 апреля 2023, 15:49 |
405
0

«Не нужно завидовать». Президент УЕФА не боится доминирования АПЛ

Чеферин уверен, что с чемпионата Англии нужно брать пример

05 апреля 2023, 15:49 |
405
0
«Не нужно завидовать». Президент УЕФА не боится доминирования АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин не считает, что финансовое доминирование АПЛ является проблемой для европейского футбола, и просит не сравнивать чемпионат Англии с Суперлигой.

«Не нужно завидовать, зависть никогда не давала ничего позитивного. После того, как в Великобритании сказали «нет» Суперлиге, АПЛ начали демонизировать и клеймить, сравнивая ее с Суперлигой. Однако успех АПЛ не был достигнут случайно. Руководство чемпионата и клубы разработали замечательную модель, которую нужно не уничтожать, а которой нужно следовать».

«И не нужно считать, что АПЛ всех сокрушит. За последние 20 лет Лигу чемпионов пять раз выигрывали клубы АПЛ, только дважды за последние 10 лет команды Англии завоевывали этот трофей», — сказал Чеферин.

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Источник The Telegraph
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