ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм

По информации французских СМИ, ПСЖ летом хочет продать форварда Неймара, однако в клубе опасаются, что не найдется тех, кто выложит за игрока большие деньги.

У бразильца регулярные проблемы с травмами, а сейчас Неймар восстанавливается после серьезного повреждения ноги, из-за которого в нынешнем сезоне уже не сыграет.

У нападающего проблемы со связками голеностопа на обеих ногах, а также другие проблемы. При этом контракт истекает только в 2027 году, поэтому за небольшие деньги ПСЖ Неймара не продаст.

В нынешнем сезоне игрок забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.