ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм
У игрока проблемы с количеством травм
По информации французских СМИ, ПСЖ летом хочет продать форварда Неймара, однако в клубе опасаются, что не найдется тех, кто выложит за игрока большие деньги.
У бразильца регулярные проблемы с травмами, а сейчас Неймар восстанавливается после серьезного повреждения ноги, из-за которого в нынешнем сезоне уже не сыграет.
У нападающего проблемы со связками голеностопа на обеих ногах, а также другие проблемы. При этом контракт истекает только в 2027 году, поэтому за небольшие деньги ПСЖ Неймара не продаст.
В нынешнем сезоне игрок забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
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