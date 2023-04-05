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  4. ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм
Франция
05 апреля 2023, 15:11 |
426
1

ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм

У игрока проблемы с количеством травм

05 апреля 2023, 15:11 |
426
1
ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

По информации французских СМИ, ПСЖ летом хочет продать форварда Неймара, однако в клубе опасаются, что не найдется тех, кто выложит за игрока большие деньги.

У бразильца регулярные проблемы с травмами, а сейчас Неймар восстанавливается после серьезного повреждения ноги, из-за которого в нынешнем сезоне уже не сыграет.

У нападающего проблемы со связками голеностопа на обеих ногах, а также другие проблемы. При этом контракт истекает только в 2027 году, поэтому за небольшие деньги ПСЖ Неймара не продаст.

В нынешнем сезоне игрок забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

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Неймар ПСЖ
Источник Sport.fr
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