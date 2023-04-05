Андрей КУЛАКОВ: «Ротань-стайл – агрессивная игра первым номером»

23-летний форвард «Александрии» Андрей Кулаков рассказал, в чем состоит стиль главного тренера команды Руслана Ротаня.

– Чем-то удивил лично вас тренерский подход Ротаня?

– Приход Руслана Петровича в «Александрию» – это была одна из причин, почему я выбрал этот клуб. Потому что мы все общаемся в футбольных кругах, о его стиле и тренерских методах, о его футболе. Поэтому я не могу сказать, что чем-то удивил. Просто подтвердил мои ожидания и порадовал.

– В интернете встречается хэштег «Ротань-Стайл». Что это такое?

– Я месяц в команде и поэтому буквально не могу описать, что это такое (смеется). Но, насколько я понял, это агрессивная команда, которая играет первым номером, контролирует игру через хороший футбол и дает результат.