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Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 14:39 |
240
0

Журналист: «Ничего хорошего в украинском футболе ждать не стоит»

Роман Бебех прокомментировал переизбрание Андрея Павелко в Исполком УЕФА

05 апреля 2023, 14:39 |
240
0
Журналист: «Ничего хорошего в украинском футболе ждать не стоит»
УАФ. Андрей Павелко

Известный украинский журналист Роман Бебех прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в Исполком УЕФА.

«Андрей Павелко избран в исполком УЕФА. 4 года. Ничего хорошего в украинском футболе ждать не стоит.

В последний раз я такое чувствовал, когда состоялись выборы президента Украины и на них выиграл Виктор Янукович. И тогда тоже было такое же разочарование.

Для меня это подрывает все каноны УЕФА. Что эта структура импотентная, которая не следит, не держит руку на пульсе, не отстреливает происходящее. Все люди в украинском футболе понимают, в каком хаосе все находится. Однако борьба продолжается, думаю, что эта история не завершена», – сказал Бебех.

Павелко переизбрался, несмотря на проблемы с законом, которые у него есть в Украине.

Сегодня в Португалии проходит Конгресс УЕФА, на котором на новый 4-летний срок переизбрался президент УЕФА Чеферин.

По теме:
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Единственный кандидат. Президент УЕФА Чеферин переизбран еще на 4 года
В среду Павелко примет участие в выборах в исполком УЕФА
Роман Бебех УЕФА Андрей Павелко
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