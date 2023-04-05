Журналист: «Ничего хорошего в украинском футболе ждать не стоит»

Известный украинский журналист Роман Бебех прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в Исполком УЕФА.

«Андрей Павелко избран в исполком УЕФА. 4 года. Ничего хорошего в украинском футболе ждать не стоит.

В последний раз я такое чувствовал, когда состоялись выборы президента Украины и на них выиграл Виктор Янукович. И тогда тоже было такое же разочарование.

Для меня это подрывает все каноны УЕФА. Что эта структура импотентная, которая не следит, не держит руку на пульсе, не отстреливает происходящее. Все люди в украинском футболе понимают, в каком хаосе все находится. Однако борьба продолжается, думаю, что эта история не завершена», – сказал Бебех.

Павелко переизбрался, несмотря на проблемы с законом, которые у него есть в Украине.

Сегодня в Португалии проходит Конгресс УЕФА, на котором на новый 4-летний срок переизбрался президент УЕФА Чеферин.