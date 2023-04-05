Кристиан ПУЛИШИЧ: «Челси еще есть за что бороться в этом сезоне»

Хавбек лондонского «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от оставшейся части сезона.

«Конечно, среди игроков есть определенные разговоры, но нам нужно объединиться. Нам еще есть за что бороться в этом сезоне. Именно это мы собираемся и сделать», - сказал Пулишич.

За 29 сыгранных матчей «Челси» набрал 39 очков и занимает 11 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Также «Челси» продолжает свою кампанию в Лиге чемпионов. В 1/4 финала «пенсионеры» сыграют против мадридского «Реала».