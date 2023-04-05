Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристиан ПУЛИШИЧ: «Челси еще есть за что бороться в этом сезоне»
Англия
05 апреля 2023, 13:45 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:01
171
0

Кристиан ПУЛИШИЧ: «Челси еще есть за что бороться в этом сезоне»

Полузащитник «пенсионеров» – о положении команды

05 апреля 2023, 13:45 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:01
171
0
Кристиан ПУЛИШИЧ: «Челси еще есть за что бороться в этом сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Хавбек лондонского «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от оставшейся части сезона.

«Конечно, среди игроков есть определенные разговоры, но нам нужно объединиться. Нам еще есть за что бороться в этом сезоне. Именно это мы собираемся и сделать», - сказал Пулишич.

За 29 сыгранных матчей «Челси» набрал 39 очков и занимает 11 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Также «Челси» продолжает свою кампанию в Лиге чемпионов. В 1/4 финала «пенсионеры» сыграют против мадридского «Реала».

По теме:
Моуриньо пророчат возвращение в Челси
Мудрику поставили низкую оценку за 12 минут матча против Ливерпуля
Бруно САЛЬТОР: «Челси заслуживал победу. Нужно забивать, чтобы побеждать»
Кристиан Пулишич Челси
Источник Football London
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский вратарь болен раком
Футбол | 05 апреля 2023, 14:04 1
Известный украинский вратарь болен раком
Известный украинский вратарь болен раком

Сергей Литовченко нуждается в финансовой помощи

ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
Теннис | 05 апреля 2023, 12:40 3
ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»

Бывший теннисист потроллил российских имперцев

ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
Футбол | 05.04.2023, 02:23
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
Футбол | 04.04.2023, 22:54
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили чайкам Де Дзерби
Футбол | 04.04.2023, 23:49
Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили чайкам Де Дзерби
Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили чайкам Де Дзерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
04.04.2023, 14:23 8
Футбол
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
04.04.2023, 05:03 9
Футбол
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
04.04.2023, 12:57 4
Бокс
ФРАНКЛИН: «Больше никогда не буду драться в Великобритании с англичанами»
ФРАНКЛИН: «Больше никогда не буду драться в Великобритании с англичанами»
03.04.2023, 14:19 3
Бокс
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
04.04.2023, 09:30 4
Бокс
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
04.04.2023, 12:15 5
Бокс
ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср
ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср
04.04.2023, 23:38 5
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
03.04.2023, 11:22 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности