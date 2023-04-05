Англия05 апреля 2023, 13:45 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:01
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Кристиан ПУЛИШИЧ: «Челси еще есть за что бороться в этом сезоне»
Полузащитник «пенсионеров» – о положении команды
05 апреля 2023, 13:45 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:01
171
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Хавбек лондонского «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от оставшейся части сезона.
«Конечно, среди игроков есть определенные разговоры, но нам нужно объединиться. Нам еще есть за что бороться в этом сезоне. Именно это мы собираемся и сделать», - сказал Пулишич.
За 29 сыгранных матчей «Челси» набрал 39 очков и занимает 11 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Также «Челси» продолжает свою кампанию в Лиге чемпионов. В 1/4 финала «пенсионеры» сыграют против мадридского «Реала».
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