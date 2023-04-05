ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»

Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов отреагировал на вступление Финляндии в НАТО.

«И никто из бункера не кричит и ничего не делает, очко жим жим? Противники НАТО», – написал Долгополов.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Отметим, что Александр Долгополов после начала полномасштабной российской агрессии вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством. В настоящее время он проходит службу в Вооруженных Силах Украины.