ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
Бывший теннисист потроллил российских имперцев
Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов отреагировал на вступление Финляндии в НАТО.
«И никто из бункера не кричит и ничего не делает, очко жим жим? Противники НАТО», – написал Долгополов.
4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.
Отметим, что Александр Долгополов после начала полномасштабной российской агрессии вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством. В настоящее время он проходит службу в Вооруженных Силах Украины.
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