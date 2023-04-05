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05 апреля 2023, 12:40 | Обновлено 05 апреля 2023, 12:45
657
3

ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»

Бывший теннисист потроллил российских имперцев

05 апреля 2023, 12:40 | Обновлено 05 апреля 2023, 12:45
657
3
ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
Instagram. Александр Долгополов

Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов отреагировал на вступление Финляндии в НАТО.

«И никто из бункера не кричит и ничего не делает, очко жим жим? Противники НАТО», – написал Долгополов.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Отметим, что Александр Долгополов после начала полномасштабной российской агрессии вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством. В настоящее время он проходит службу в Вооруженных Силах Украины.

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Александр Долгополов российско-украинская война
Источник Instagram
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Комментарии 3
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Andrey_1992
у кацапів більше очко жим-жим від нашого контрнаступу, уже не за горами
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+2
Gambie
Хуйло переживал что с Украины ракеты НАТО прилетят .так это далеко а вот финны видят в бинокль Санкт Петербург .лететь намного ближе )))
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0
Gambie
Великий стратег путин вопя что он против расширения НАТО добился противоположного .Теперь НАТО полностью обложили россию и будут ставить базы на границе россии с ядерными боеголовками.А если бы не дурацкая агрессия путина то по сей день бы этого не было и церковь русская бы не выгонялась а по сей день хозяйничала .Вот стратег довоевался 
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0
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