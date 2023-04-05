ОФИЦИАЛЬНО. Вальядолид назначил нового главного тренера

Испанский «Вальядолид» на своем официальном сайте объявил о назначении Пауло Пеццолано на должность главного тренера.

39-летний уругвайский специалист подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Предыдущим местом работы Пеццолано был бразильский «Крузейро», с которым он выиграл чемпионат Серии В в прошлом году.

Ранее «Вальядолид», занимающий занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры, отправил в отставку с поста наставника Пачету.