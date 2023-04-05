Испания05 апреля 2023, 12:19 | Обновлено 05 апреля 2023, 12:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Вальядолид назначил нового главного тренера
Уругваец Пауло Пеццолано подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года
05 апреля 2023, 12:19 | Обновлено 05 апреля 2023, 12:37
259
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Испанский «Вальядолид» на своем официальном сайте объявил о назначении Пауло Пеццолано на должность главного тренера.
39-летний уругвайский специалист подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
Предыдущим местом работы Пеццолано был бразильский «Крузейро», с которым он выиграл чемпионат Серии В в прошлом году.
Ранее «Вальядолид», занимающий занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры, отправил в отставку с поста наставника Пачету.
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