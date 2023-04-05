Украинец подтверждает в Индии свой статус

Украинский теннисист Владислав Орлов (№381 АТР) с победы начал свои выступления на 15-тысячнике ITF в Ченнаи (Индия).

Имея первый номер посева, 27-летний уроженец Харькова убедительно разобрался с местным теннисистом Нитином Кумаром Синхой и вышел в 1/8 финала – 6:3, 7:5.

Соперником Орлова в борьбе за путевку в четвертьфинал будет серб Борис Бутулия (№788 АТР).

ITF M15 Ченнаи. Первый круг

Владислав Орлов (Украина, 1) – Нитин Кумар Синха (Индия) – 6:3, 7:5