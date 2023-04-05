Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинец подтверждает в Индии свой статус
ITF
05 апреля 2023, 09:32 |
382
0

Украинец подтверждает в Индии свой статус

Владислав Орлов успешно стартовал в Ченнаи

05 апреля 2023, 09:32 |
382
0
Украинец подтверждает в Индии свой статус
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (№381 АТР) с победы начал свои выступления на 15-тысячнике ITF в Ченнаи (Индия).

Имея первый номер посева, 27-летний уроженец Харькова убедительно разобрался с местным теннисистом Нитином Кумаром Синхой и вышел в 1/8 финала – 6:3, 7:5.

Соперником Орлова в борьбе за путевку в четвертьфинал будет серб Борис Бутулия (№788 АТР).

ITF M15 Ченнаи. Первый круг

Владислав Орлов (Украина, 1) – Нитин Кумар Синха (Индия) – 6:3, 7:5

По теме:
Рейтинг ATP. Алькарас уступил корону Джоковичу, Синнер снова в топ-10
Титул Квитовой, провал украинок в Майами, фейк-возвращение Федерера
Украинец не смог выйти в полуфинал турнира в Индии, проиграв напарнику
Владислав Орлов ITF Ченнаи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне
Теннис | 05 апреля 2023, 06:10 1
Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне
Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка в двух сетах уступила Онс Жабер из Туниса

Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Футбол | 04 апреля 2023, 23:55 10
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью

Мудрик вышел на поле в конце поединка

Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Футбол | 04.04.2023, 15:55
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Бокс | 04.04.2023, 12:15
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Теннис | 04.04.2023, 20:45
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
03.04.2023, 17:26 12
Футбол
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
03.04.2023, 17:20 17
Футбол
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
03.04.2023, 21:00 13
Бокс
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
03.04.2023, 14:52
Бокс
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
04.04.2023, 09:30 4
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
03.04.2023, 11:22 21
Футбол
Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
Первое фиаско Боэли. Уволив Поттера, в Челси пошли по тропе Абрамовича?
03.04.2023, 16:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности