Бруно САЛЬТОР: «Челси заслуживал победу. Нужно забивать, чтобы побеждать»

И.о. главного тренера «Челси» Бруно Сальтор прокомментировал ничью в перенесенном матче 8-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0):

«Я попросил футболистов играть от всего сердца, и я думаю, мы видели это на поле. Мы создаем моменты, и я думаю, что мы заслужили победу. Да, офсайд и игра рукой, у нас был выход один на один с их голкипером.

Отставка Поттера? Это были эмоциональные дни, но игроки смогли сохранить концентрацию. Это их заслуга. Нужно забивать, чтобы побеждать, футбол довольно прост в этом плане. Но что нам нужно делать, так это продолжать помогать игрокам и направлять их.

Н'Голо Канте? То, что он привнес в команду с точки зрения футбола и лидерства, просто великолепно. Его возвращение – огромный плюс.

Буду ли я тренером в следующем матче? Я сейчас поеду домой, отдохну и буду работать день за днем. То, что мы пытаемся делать, это идти день за днем, быть профессионалами. Это сложная ситуация, но каждый делает все возможное.

Единственное, что я могу сказать: я доволен их выступлением, это их заслуга. Для них это трудный сезон. Восстановиться после того, что у нас было за последние несколько дней, невероятно. Они должны гордиться собой».