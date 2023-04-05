ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
Военный с позывным Мадяр опубликовал видео двух донецких стадионов
Известный украинский военный с позывным Мадяр опубликовал видео Донецка с высоты птичьего полета.
Видео снято 4 апреля 2023 года. В кадр дрона попали донецкие стадионы «Донбасс Арена» и РСК «Олимпийский».
Мадяр сказал: «Это наш украинский Донецк, оккупированный уже который год. Захватчики должны знать, что мы очень-очень близко. И видим если не все, то почти все. Не для вас, черви, эта арена строилась. И город в целом. Я уверен, настанет время, когда над этим городом поднимется украинский флаг, а на стадионе будет исполняться украинский гимн и будут играть украинские команды. Донецк, жди нас. Мы рядом».
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс-Арена с воздуха
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