Известный украинский военный с позывным Мадяр опубликовал видео Донецка с высоты птичьего полета.

Видео снято 4 апреля 2023 года. В кадр дрона попали донецкие стадионы «Донбасс Арена» и РСК «Олимпийский».

Мадяр сказал: «Это наш украинский Донецк, оккупированный уже который год. Захватчики должны знать, что мы очень-очень близко. И видим если не все, то почти все. Не для вас, черви, эта арена строилась. И город в целом. Я уверен, настанет время, когда над этим городом поднимется украинский флаг, а на стадионе будет исполняться украинский гимн и будут играть украинские команды. Донецк, жди нас. Мы рядом».

ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс-Арена с воздуха