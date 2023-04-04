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  4. Клуб Второй лиги подписал новичка. Он постил фото из Крыма с геолокацией рф
Украина. Вторая лига
04 апреля 2023, 20:22 | Обновлено 04 апреля 2023, 20:26
488
0

Клуб Второй лиги подписал новичка. Он постил фото из Крыма с геолокацией рф

Алексей Тищенко, который играл в оккупированном Крыму, подписал контракт с «Чайкой»

04 апреля 2023, 20:22 | Обновлено 04 апреля 2023, 20:26
488
0
Клуб Второй лиги подписал новичка. Он постил фото из Крыма с геолокацией рф
Instagram. Алексей Тищенко

Футбольный клуб «Чайка», который выступает во Второй лиге Украины, объявил о подписании 28-летнего украинского центрального полузащитника Алексея Тищенко.

Игрок перешел из ФК «Васт» и будет выступать под 14-м номером. Детали контракта не сообщаются.

Тищенко является воспитанником николаевской ДЮСШ и клуба «Торпедо». В феврале 2014 года Алексей подписал контракт с симферопольской «Таврией», но покинул команду уже летом.

Летом 2017 года хавбек поехал в оккупированный Крым, где стал игроком восстановленной оккупантами команды «Крымтеплица».

Во время выступления за «Крымтлеплицу» Тищенко в своем Instagram опубликовал фото с геолокацией «россия, Крым, Симферополь».

Интересно, что после того, как об этом стало известно в СМИ, Тищенко удалил фотографию, а «Чайка» убрала пост с представлением футболиста как нового игрока команды.

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Чайка Петропавловская Борщаговка трансферы Алексей Тищенко (футбол) Крым
Источник Трибуна
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