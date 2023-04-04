Фенербахче – Кайсериспор. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Турции

6 апреля на «Шукру Саначоглу» пройдет матч 1/4 финала Кубка Турции, в котором «Фенербахче» встретится с «Кайсериспором». Старт поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда считается по праву одним из флагманов турецкого футбола. Но сейчас этот статус осуществляет давление на клуб из Стамбула. С каждым новым годом, что не приносит трофеев, руководство все более критикуется. Чтобы исправить ситуацию, зовут новых тренеров с именем, приобретают звезд - но никак не удается всерьез качественно прибавить. Вот и в 2020-м году канарейки пафосно встречали Жоржи Жезуша, предпочитая не думать о провале последнего в Бенфике. Но и с ним ситуация кардинально не изменилась. Начал португалец с поражения киевскому Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Осенью, в Лиге Европы, правда, уверенно взяли реванш, но и в том турнире закончили уже борьбу, уступив Севилье. В Суперлиге, как и раньше, клуб идет на уверенном 2-м месте - правда, отставание от Галатасарая не критично.

Кайсериспор

Клуб был основан в 60-е годы прошлого века, и особенно ничем не выделяется. Пожалуй, лучшее время для звезд Анатолии было в начале этого столетия, когда он выиграл кубок Интертото. И, главное, через 2 года футболисты подняли над головой полноценный трофей, победив как раз в кубке Турции. Есть ли сейчас реальные шансы повторить данное достижение? Безусловно, коллектив набрал вполне достойную форму. Если прошлый розыгрыш подопечные Чагдаша Атана закончили на 14-м месте Суперлиги, то сейчас они даже были претендентами на место в топ-6. Правда, в марте было пара поражений кряду, так что можно переключиться на кубок.

Статистика личных встреч

Все 3 крайних поединка заканчивались неизменно победами стамбульского гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в этом поединке победа достанется стамбульскому гранду. Но так просто она канарейкам не достанется, гости попытаются отбиться. Ставим на то, что тут будет оформлено в итоге тотал меньше 3,5 забитых мячей с коэффициентом - 1,6.