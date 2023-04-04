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  4. Ювентус рассматривает два варианта на замену Щенсны
Италия
04 апреля 2023, 17:43 |
889
3

Ювентус рассматривает два варианта на замену Щенсны

В сфере интересов туринцев – Карнесекки и Викарио

04 апреля 2023, 17:43 |
889
3
Ювентус рассматривает два варианта на замену Щенсны
Getty Images/Global Images Ukraine. Гульельмо Викарио

Летом «Ювентусу» будет необходимо сократить зарплатную ведомость, из-за сего клуб может покинуть основной вратарь Войцех Щенсны. Туринский клуб уже присмотрел две кандидатуры на замену 32-летему поляку.

Речь идет о голкипере «Эмполи» Гульельмо Викарио и Марко Карнесекки, который сейчас выступает на правах аренды за «Кремонезе». Права на него принадлежат «Аталанте». Маттиа Перин останется вторым вратарем в «Ювентусе».

Что касается Викарио, то им также интересуется «Интер» на случай ухода Андре Онана. Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к Давиду Де Хеа, но его кандидатура не вписывается в концепцию сокращения зарплатной ведомости.

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Ювентус Войцех Щенсны Гульельмо Викарио Марко Карнесекки
Источник Tuttosport
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Денис Александров
а как же Доннарумма?
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