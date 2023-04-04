Ювентус рассматривает два варианта на замену Щенсны

Летом «Ювентусу» будет необходимо сократить зарплатную ведомость, из-за сего клуб может покинуть основной вратарь Войцех Щенсны. Туринский клуб уже присмотрел две кандидатуры на замену 32-летему поляку.

Речь идет о голкипере «Эмполи» Гульельмо Викарио и Марко Карнесекки, который сейчас выступает на правах аренды за «Кремонезе». Права на него принадлежат «Аталанте». Маттиа Перин останется вторым вратарем в «Ювентусе».

Что касается Викарио, то им также интересуется «Интер» на случай ухода Андре Онана. Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к Давиду Де Хеа, но его кандидатура не вписывается в концепцию сокращения зарплатной ведомости.