Ювентус рассматривает два варианта на замену Щенсны
В сфере интересов туринцев – Карнесекки и Викарио
Летом «Ювентусу» будет необходимо сократить зарплатную ведомость, из-за сего клуб может покинуть основной вратарь Войцех Щенсны. Туринский клуб уже присмотрел две кандидатуры на замену 32-летему поляку.
Речь идет о голкипере «Эмполи» Гульельмо Викарио и Марко Карнесекки, который сейчас выступает на правах аренды за «Кремонезе». Права на него принадлежат «Аталанте». Маттиа Перин останется вторым вратарем в «Ювентусе».
Что касается Викарио, то им также интересуется «Интер» на случай ухода Андре Онана. Ранее сообщалось об интересе «Ювентуса» к Давиду Де Хеа, но его кандидатура не вписывается в концепцию сокращения зарплатной ведомости.
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