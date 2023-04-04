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  4. Оливер КАН: «Манчестер Сити – более сильный соперник, чем ПСЖ»
Лига чемпионов
04 апреля 2023, 17:20 |
409
1

Оливер КАН: «Манчестер Сити – более сильный соперник, чем ПСЖ»

Гендиректор «Баварии» – о четвертьфинале Лиги чемпионов

04 апреля 2023, 17:20 |
409
1
Оливер КАН: «Манчестер Сити – более сильный соперник, чем ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»:

«Мы не можем говорить, что обязаны выиграть Лигу чемпионов. Конечно, мы хотим одержать победу, но это не то, что можно спланировать.

Теперь нам предстоит встретиться с соперником, который, на мой взгляд, даже сильнее «ПСЖ». Они показали это в матче с «Ливерпулем», в котором Холанд даже не играл».

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Оливер Кан Бавария Лига чемпионов Манчестер Сити ПСЖ
Источник Bayern & Germany
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Gambie
Мансити пройдет Баварию.Все игроки Баварии недовольны увольнением Нагельсмана
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