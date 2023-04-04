Лига чемпионов04 апреля 2023, 17:20 |
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Оливер КАН: «Манчестер Сити – более сильный соперник, чем ПСЖ»
Гендиректор «Баварии» – о четвертьфинале Лиги чемпионов
04 апреля 2023, 17:20 |
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»:
«Мы не можем говорить, что обязаны выиграть Лигу чемпионов. Конечно, мы хотим одержать победу, но это не то, что можно спланировать.
Теперь нам предстоит встретиться с соперником, который, на мой взгляд, даже сильнее «ПСЖ». Они показали это в матче с «Ливерпулем», в котором Холанд даже не играл».
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