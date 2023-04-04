ВИДЕО. Записки украинского болельщика: Кто такой Славен Билич?

У сборной Украины будет новый тренер? Топовые инсайды о потенциальном новом главном тренере национальной сборной Украины по футболу? Кто выведет команду на следующие матчи отбора на Евро-2024?

Попробуем разобраться с кандидатом – Славеном Биличем. Кто он? Чем известен хорватский специалист и что от него можно ожидать?