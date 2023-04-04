Чемпионат Украины04 апреля 2023, 16:57 | Обновлено 04 апреля 2023, 17:05
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ВИДЕО. Записки украинского болельщика: Кто такой Славен Билич?
Вокруг нового наставника сборной Украины сейчас много вопросов
04 апреля 2023, 16:57 | Обновлено 04 апреля 2023, 17:05
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У сборной Украины будет новый тренер? Топовые инсайды о потенциальном новом главном тренере национальной сборной Украины по футболу? Кто выведет команду на следующие матчи отбора на Евро-2024?
Попробуем разобраться с кандидатом – Славеном Биличем. Кто он? Чем известен хорватский специалист и что от него можно ожидать?
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Комментарии 1
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Это будет позор не только для украинского футбола, но и для всей страны. Ладно там по биатлону импортные. Но футбол! Он же в Украине, как и в Бразилии - спорт №1.
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