Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Записки украинского болельщика: Кто такой Славен Билич?
Чемпионат Украины
04 апреля 2023, 16:57 | Обновлено 04 апреля 2023, 17:05
201
1

ВИДЕО. Записки украинского болельщика: Кто такой Славен Билич?

Вокруг нового наставника сборной Украины сейчас много вопросов

04 апреля 2023, 16:57 | Обновлено 04 апреля 2023, 17:05
201
1
ВИДЕО. Записки украинского болельщика: Кто такой Славен Билич?
Getty Images/Global Images Ukraine. Славен Билич

У сборной Украины будет новый тренер? Топовые инсайды о потенциальном новом главном тренере национальной сборной Украины по футболу? Кто выведет команду на следующие матчи отбора на Евро-2024?

Попробуем разобраться с кандидатом – Славеном Биличем. Кто он? Чем известен хорватский специалист и что от него можно ожидать?

По теме:
Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема
Украинская ассоциация футбола уже начала контакты с хорватским тренером
Йожеф САБО: «Ротань? Я бы отказался руководить тремя командами»
Славен Билич сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?
Футбол | 04 апреля 2023, 12:45 8
Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?
Шахтер хочет заменить Мудрика бразильцем. Кто может усилить горняков?

Похоже, что в нынешнем составе Йовичевич не видит ключевого игрока на левый фланг атаки

«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
Бокс | 04 апреля 2023, 09:30 3
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой

Скорее всего, соперником будет Дюбуа

Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
Футбол | 04.04.2023, 17:16
Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
Футбол | 03.04.2023, 17:26
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Футбол | 03.04.2023, 17:40
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
Это будет позор не только для украинского футбола, но и для всей страны. Ладно там по биатлону импортные. Но футбол!   Он же в Украине, как и в Бразилии - спорт №1.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
02.04.2023, 23:00 9
Футбол
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45 4
Футбол
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
03.04.2023, 14:52
Бокс
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
04.04.2023, 12:57 2
Бокс
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
03.04.2023, 17:20 17
Футбол
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
03.04.2023, 20:23 3
Баскетбол
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
04.04.2023, 00:48 27
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
02.04.2023, 22:19 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности