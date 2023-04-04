Сын Анчелотти может возглавить Базель

Одним из кандидатов на пост главного тренера швейцарская «Базеля» является сын Карло Анчелотти Давиде. Об этом сообщают испанские СМИ.

В последние годы 33-летний Давиде является ассистентом своего отца во всех клубах, где работал Карло Анчелотти. Теперь Анчелотти-младший решил, что готов к самостоятельной работе.

Ранее пригласить Анчелотти-младшего хотел «Эвертон», где 33-летний итальянец также успел поработать вместе со своим отцом.