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04 апреля 2023, 17:02 |
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Сын Анчелотти может возглавить Базель

Давиде Анчелотти готов начать самостоятельную карьеру

04 апреля 2023, 17:02 |
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Сын Анчелотти может возглавить Базель
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Анчелотти с отцом

Одним из кандидатов на пост главного тренера швейцарская «Базеля» является сын Карло Анчелотти Давиде. Об этом сообщают испанские СМИ.

В последние годы 33-летний Давиде является ассистентом своего отца во всех клубах, где работал Карло Анчелотти. Теперь Анчелотти-младший решил, что готов к самостоятельной работе.

Ранее пригласить Анчелотти-младшего хотел «Эвертон», где 33-летний итальянец также успел поработать вместе со своим отцом.

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Карло Анчелотти Базель Давиде Анчелотти Реал Мадрид
Источник Marca
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