Одна потеря. Реал объявил заявку на предстоящий матч с Барселоной

Мадридский «Реал» огласил свой состав на предстоящий ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».

Наставник «галактикос» Карло Анчелотти в игре с каталонцами, которая состоится в среду, 5 апреля, не сможет рассчитывать лишь на ФЕрлана Менди. Все остальные исполнители основного состава в строю, включая украинского голкипера Андрея Лунина.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.

Напомним, первая встреча «Реала и «Барселоны» в полуфинале розыгрыша Кубка Испании завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.