Одна потеря. Реал объявил заявку на предстоящий матч с Барселоной
Команды проведут ответный полуфинал Кубка Испании
Мадридский «Реал» огласил свой состав на предстоящий ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».
Наставник «галактикос» Карло Анчелотти в игре с каталонцами, которая состоится в среду, 5 апреля, не сможет рассчитывать лишь на ФЕрлана Менди. Все остальные исполнители основного состава в строю, включая украинского голкипера Андрея Лунина.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Мариано Диас.
Напомним, первая встреча «Реала и «Барселоны» в полуфинале розыгрыша Кубка Испании завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.
📋✅ ¡Nuestros convocados para #ElClásico! pic.twitter.com/Hq6JgxwHpb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 4, 2023
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