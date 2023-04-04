ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что участие украинских теннисистов в матчах со спортменами по рф и рб вредит украинскому спорту.

«К сожалению, хочу сказать, что господин Бах во всех своих речах в последнее время только приводит пример, как наши спортсмены играют в большом теннисе. И, например, после объявления этих условий МОК была конференция позднякова (президент окр – прим.), он тоже отметил, что теннисисты играют и ничего не происходит.

К сожалению, то, что наши теннисисты выступали против россиян, сыграло против нас. К сожалению, так оно и есть. На всех выступлениях Баха он лишь приводит в пример федерацию тенниса», – сказал Гутцайт.