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  4. ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»
WTA
04 апреля 2023, 15:25 | Обновлено 04 апреля 2023, 15:26
1076
4

ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»

Глава МОК Томас Бах постоянно приводит это в пример

04 апреля 2023, 15:25 | Обновлено 04 апреля 2023, 15:26
1076
4
ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»
Facebook. Вадим Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что участие украинских теннисистов в матчах со спортменами по рф и рб вредит украинскому спорту.

«К сожалению, хочу сказать, что господин Бах во всех своих речах в последнее время только приводит пример, как наши спортсмены играют в большом теннисе. И, например, после объявления этих условий МОК была конференция позднякова (президент окр – прим.), он тоже отметил, что теннисисты играют и ничего не происходит.

К сожалению, то, что наши теннисисты выступали против россиян, сыграло против нас. К сожалению, так оно и есть. На всех выступлениях Баха он лишь приводит в пример федерацию тенниса», – сказал Гутцайт.

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Вадим Гутцайт теннис Томас Бах
Источник Суспильне спорт
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Комментарии 4
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mostepicfail
цікаво, водночас багато спортсменів(і не обов'язково тенісистів) вважають що проти нас зіграла діяльність(точніше бездіяльність) Гутцайта і НОКу під його егідою загалом. недарма Гутцайта спортсмени ватником називають, недарма деякі спортсмени демонстративно пішли з НОКу в знак протесту проти призначення Гутцайта. інша справа можливо чинній владі не завадило б очі відкрити на це і щось з тим зробити, але ж ніт.
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+4
u6464u
Йди в жопу  кацапський як там тебе  гуйовис - к , так тобі зрозуміло .
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+3
valerafan1
Проти нас зіграв Бубка, а Гутцайт виявився його послідовником.
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0
Sashamar
Мовчи краще, може, за розумного зійдеш. А якщо ставати в третю позицію, думку України проїгнорують, натомість за поребриком почнуться дивні звільнення армійців і динамівців, яким сьогодні заборонено виступати (а це за їхніми ж підрахунками 75-90 відсотків провідних спортсменів) з силових структур позаминулим роком.
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0
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