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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Вегхорст принес МЮ больше пользы, чем Роналду»
Англия
04 апреля 2023, 15:23 |
231
0

Гари НЕВИЛЛ: «Вегхорст принес МЮ больше пользы, чем Роналду»

Легендарный защитник сравнил двух форвардов

04 апреля 2023, 15:23 |
231
0
Гари НЕВИЛЛ: «Вегхорст принес МЮ больше пользы, чем Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что в нынешнем сезоне Воут Вегхорст принес команде больше пользы, чем Криштиану Роналду:

«Я называл его временным вариантом, потому что «Юнайтед» не выложился на того нападающего, который нужен клубу. Этот эксперимент должен прекратиться. Вегорст должен уйти, так больше не может продолжаться.

Но давайте сравним 19 матчей Вегорста и Роналду в старте «МЮ». С Вегорстом у команды 12 побед, четыре ничьих и три поражения. Он забил всего два гола, но зато у «МЮ» 37 мячей. В 19 матчах с Роналду «МЮ» выиграл на три игры меньше, трижды сыграл вничью и проиграл на четыре матча больше. Он забил 11 голов, но вся команда в сумме забила 23. Разница огромна.

Вот почему футбол – это так странно. Есть нападающий, который недостаточно хорош, чтобы играть за «МЮ», но он принес команде больше пользы. А Роналду я считаю величайшим игроком всех времен».

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Гари Невилл Ваут Вегхорст Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Источник Goal.com
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