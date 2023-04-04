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04 апреля 2023, 14:25 | Обновлено 04 апреля 2023, 14:33
409
0

Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «В фехтовании допуск россиян – не проблема»

Украинский скелетонист высказался о болезненном вопросе

04 апреля 2023, 14:25 | Обновлено 04 апреля 2023, 14:33
409
0
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «В фехтовании допуск россиян – не проблема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

24-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, возможно ли благодаря давлению на страны, принимающие соревнования в скелетоне, не допустить россиян на треки.

«Если мы говорим о скелетоне, то у нас вид спорта, где мы очень привязаны к месту проведения. У нас есть трек, где проходят соревнования по бобслею, скелетону, по санному виду.

У нас эта штука эффективна. Многие треки сосредоточены в США, Германии, Латвии. Это все страны, которые не очень-то хотят пускать россиян.

Но в фехтовании допуск россиян - не проблема, потому что Усманов за десять лет очень влез в руководство федерации, которая является карманной.

Мы видели новости, что в Германии или Франции отменяли какие-либо соревнования. Но в то же время они переносят их в Венгрию или азиатские страны, где готовы принимать россиян. На организаторов соревнований нужно давить после того, как не получилось договориться с международными федерациями», – заявил Гераскевич.

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Владислав Гераскевич МОК бойкот Олимпийские игры 2024 дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси
Источник Трибуна
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