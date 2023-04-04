Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «В фехтовании допуск россиян – не проблема»

24-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, возможно ли благодаря давлению на страны, принимающие соревнования в скелетоне, не допустить россиян на треки.

«Если мы говорим о скелетоне, то у нас вид спорта, где мы очень привязаны к месту проведения. У нас есть трек, где проходят соревнования по бобслею, скелетону, по санному виду.

У нас эта штука эффективна. Многие треки сосредоточены в США, Германии, Латвии. Это все страны, которые не очень-то хотят пускать россиян.

Но в фехтовании допуск россиян - не проблема, потому что Усманов за десять лет очень влез в руководство федерации, которая является карманной.

Мы видели новости, что в Германии или Франции отменяли какие-либо соревнования. Но в то же время они переносят их в Венгрию или азиатские страны, где готовы принимать россиян. На организаторов соревнований нужно давить после того, как не получилось договориться с международными федерациями», – заявил Гераскевич.