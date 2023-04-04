Даяна Ястремская – Каролина Алвеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№134 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Боготе.

В первом раунде украинка сразится против Каролины Алвеш из Бразилии (№239 WTA). Время начала матча – 18:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Катрины Скотт из США или Татьяны Марии из Германии.

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