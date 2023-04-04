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  4. Даяна Ястремская – Каролина Алвеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 апреля 2023, 12:40 |
280
0

Даяна Ястремская – Каролина Алвеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Боготе

04 апреля 2023, 12:40 |
280
0
Даяна Ястремская – Каролина Алвеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

4 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№134 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Боготе.

В первом раунде украинка сразится против Каролины Алвеш из Бразилии (№239 WTA). Время начала матча – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Катрины Скотт из США или Татьяны Марии из Германии.

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смотреть онлайн Даяна Ястремская Каролина Алвеш WTA Богота
Источник Sport.ua
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