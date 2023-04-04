Динамо и Шахтеру интересен хавбек Руха. Львовский клуб не хочет продавать
Марко Сапуга заинтересовал украинских грандов
По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» и «Динамо» интересуются 19-летним центральным полузащитником «Руха» Марко Сапугой.
Однако руководство львовского клуба не готово продавать не только Сапугу, но и других молодых футболистов. Сообщается, что «Рух» хочет еще на сезон сохранить свою молодежь, чтобы они продолжили прогрессировать и набирали в цене.
В нынешнем сезоне УПЛ Сапуга провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Плюс отыграл 5 матчей в Юношеской Лиге УЕФА.
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