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  4. Динамо и Шахтеру интересен хавбек Руха. Львовский клуб не хочет продавать
Украина. Премьер лига
04 апреля 2023, 10:50 |
973
1

Динамо и Шахтеру интересен хавбек Руха. Львовский клуб не хочет продавать

Марко Сапуга заинтересовал украинских грандов

04 апреля 2023, 10:50 |
973
1
Динамо и Шахтеру интересен хавбек Руха. Львовский клуб не хочет продавать
ФК Рух. Марко Сапуга

По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» и «Динамо» интересуются 19-летним центральным полузащитником «Руха» Марко Сапугой.

Однако руководство львовского клуба не готово продавать не только Сапугу, но и других молодых футболистов. Сообщается, что «Рух» хочет еще на сезон сохранить свою молодежь, чтобы они продолжили прогрессировать и набирали в цене.

В нынешнем сезоне УПЛ Сапуга провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Плюс отыграл 5 матчей в Юношеской Лиге УЕФА.

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Рух Львов Марко Сапуга Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Источник Вацко Live
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Умник
Зачем он Динамо и Шахтеру?
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