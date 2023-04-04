Англия04 апреля 2023, 10:28 |
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До матча с Реалом. Челси хочет как можно быстрее назначить тренера
В клубе не хотят тянуть с тренерским вопросом
04 апреля 2023, 10:28 |
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По информации The Times, «Челси» после увольнения Грэма Поттер намерен быстро назначить нового тренера, чтобы уже к первому четвертьфиналу Лиги чемпионов с «Реалом» 12 апреля команда подходила с постоянным наставником.
Клуб рассматривает 4-5 кандидатов, а главным претендентом остается Юлиан Нагельсманн. Правда, ранее немецкие СМИ сообщали, что 35-летний тренер после увольнения из «Баварии» хочет отдохнуть до конца сезона.
Среди других кандидатов называют Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана и Луиса Энрике.
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Но сегодня же всё равно будут играть с врио.
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