Дэвид МОЙЕС: «Тренеров АПЛ увольняют чаще и чаще. На кону огромные деньги»
Наставник сам может скоро остаться без работы
Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, который сам находится под угрозой увольнения, оценил тот факт, что сразу два тренера АПЛ лишились работы в воскресенье.
«Лестер» уволил Брендана Роджерса, а «Челси» – Грэма Поттера.
«Тренеры находятся в водовороте. Увольнения случаются все чаще и чаще, потому что в АПЛ на кону стоят огромные деньги, и если команде грозит вылет, то для руководства это большая проблема».
«В жизни тренера всегда могут быть неудачные отрезки. Ты очень счастливый наставник, если ты всегда побеждаешь и у тебя всегда позитивные периоды в карьере».
«Тот же Брендан Роджерс, уверен, не останется без работы. Отличный наставник», — сказал Мойес.
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