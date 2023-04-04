Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дэвид МОЙЕС: «Тренеров АПЛ увольняют чаще и чаще. На кону огромные деньги»
Англия
04 апреля 2023, 08:28 |
435
1

Дэвид МОЙЕС: «Тренеров АПЛ увольняют чаще и чаще. На кону огромные деньги»

Наставник сам может скоро остаться без работы

04 апреля 2023, 08:28 |
435
1
Дэвид МОЙЕС: «Тренеров АПЛ увольняют чаще и чаще. На кону огромные деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, который сам находится под угрозой увольнения, оценил тот факт, что сразу два тренера АПЛ лишились работы в воскресенье.

«Лестер» уволил Брендана Роджерса, а «Челси» – Грэма Поттера.

«Тренеры находятся в водовороте. Увольнения случаются все чаще и чаще, потому что в АПЛ на кону стоят огромные деньги, и если команде грозит вылет, то для руководства это большая проблема».

«В жизни тренера всегда могут быть неудачные отрезки. Ты очень счастливый наставник, если ты всегда побеждаешь и у тебя всегда позитивные периоды в карьере».

«Тот же Брендан Роджерс, уверен, не останется без работы. Отличный наставник», — сказал Мойес.

По теме:
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм Дэвид Мойес Челси Лестер Грэм Поттер
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
Бокс | 03 апреля 2023, 14:52 0
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя

Боксеры не совсем поняли намерения друг друга

«Не в лучшей форме». Свитолина оценила свое возвращение в игру
Теннис | 04 апреля 2023, 07:28 1
«Не в лучшей форме». Свитолина оценила свое возвращение в игру
«Не в лучшей форме». Свитолина оценила свое возвращение в игру

Украинка проиграла в трех сетах

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Очень неплохая игра на фоне такого сильного соперни»
Футбол | 04.04.2023, 03:29
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Очень неплохая игра на фоне такого сильного соперни»
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Очень неплохая игра на фоне такого сильного соперни»
Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет
Футбол | 03.04.2023, 10:41
Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет
Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Футбол | 03.04.2023, 11:22
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Не чаще чем в УПЛ, ахаха
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
02.04.2023, 08:23 8
Бокс
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
03.04.2023, 17:26 11
Футбол
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
02.04.2023, 15:15 1
Футбол
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
02.04.2023, 16:58 98
Футбол
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45 4
Футбол
Михайлюк установил свой рекорд результативности в матче НБА
Михайлюк установил свой рекорд результативности в матче НБА
02.04.2023, 22:14 6
Баскетбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Считаю, что в профи не проиграл ни одного боя»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Считаю, что в профи не проиграл ни одного боя»
02.04.2023, 18:35 16
Бокс
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
04.04.2023, 00:48 30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности