Дэвид МОЙЕС: «Тренеров АПЛ увольняют чаще и чаще. На кону огромные деньги»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, который сам находится под угрозой увольнения, оценил тот факт, что сразу два тренера АПЛ лишились работы в воскресенье.

«Лестер» уволил Брендана Роджерса, а «Челси» – Грэма Поттера.

«Тренеры находятся в водовороте. Увольнения случаются все чаще и чаще, потому что в АПЛ на кону стоят огромные деньги, и если команде грозит вылет, то для руководства это большая проблема».

«В жизни тренера всегда могут быть неудачные отрезки. Ты очень счастливый наставник, если ты всегда побеждаешь и у тебя всегда позитивные периоды в карьере».

«Тот же Брендан Роджерс, уверен, не останется без работы. Отличный наставник», — сказал Мойес.