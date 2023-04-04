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Германия
04 апреля 2023, 04:20 | Обновлено 04 апреля 2023, 04:22
109
0

Штутгарт назначил четвертого тренера за сезон

Себастьян Хеннес заменил на тренерском мостике Бруно Лаббадию

04 апреля 2023, 04:20 | Обновлено 04 апреля 2023, 04:22
109
0
Штутгарт назначил четвертого тренера за сезон
ФК Штутгарт. Себастьян Хеннес

В немецкой Бундеслиге сообщили о тренерской отставке. Пост наставника «Штутгарта» покинул Бруно Лаббадия. Этот специалист руководил командой с декабря 2022 года.

Новым рулевым «швабов» назначен Себастьян Хеннес, который известен по работе в «Хоффенхайме». Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до 2025 года.

Это уже четвертый тренер «Штутгарта» в этом сезоне. «Швабы» начинали кампанию во главе с Пеллегрино Матараццо, которого уволили в октябре. В течение следующих двух месяцев обязанности главного тренера исполнял Михаэль Виммер, после которого пришел вышеупомянутый Лаббадиа.

После 26 туров чемпионата Германии «Штутгарт» набрал 20 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий поединок «швабы» сыграют против «Нюрнберга» на выезде. Встреча состоится в среду, 5 апреля.

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Бруно Лаббадиа Себастьян Хеннес Штутгарт назначение тренера
Источник ФК Штутгарт
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