Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»

Девушка полузащитника «Шахтера» Дмитрия Топалова Ирина Селезнева стала героиней интернета, после того как эмоционально высказалась по поводу ситуации вокруг Украинской православной церкви московского патриархата.

«Как их выгнать отсюда? Кто скажет, как их выгнать? Какая демократия, о чем вы? Здесь не может быть демократии. Это национальная безопасность, с***! Армия, язык, вера! Когда все это поймут? 90% людей старые, но есть и молодые. Я вообще в шоке с этого! Что они слушают, что они смотрят, чтобы молоть такую чушь – я просто не понимаю! Им этот, б****, я извиняюсь, патриарх Кирилл говорит: «Святая война, вперед, молодцы, убивайте».

Я из Мариуполя, у меня очень много убили друзей, знакомых, у меня ничего не осталось. Эти солдаты произносят эти молитвы на этом языке, их патриарх ведет на эту «святую» войну, они сейчас поют за него, какой он классный. Ну, что это? Как это? Как это может происходить? Я не понимаю, что им там впаривают? Почему их полиция не возьмет и не разгонит?», – сказала Ирина.