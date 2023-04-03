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  4. Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 17:40 |
1462
3

Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»

Ирина Селезнева эмоционально высказалась о происходящем

03 апреля 2023, 17:40 |
1462
3
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Инстаграм. Дмитрий Топалов и Ирина Селезнева

Девушка полузащитника «Шахтера» Дмитрия Топалова Ирина Селезнева стала героиней интернета, после того как эмоционально высказалась по поводу ситуации вокруг Украинской православной церкви московского патриархата.

«Как их выгнать отсюда? Кто скажет, как их выгнать? Какая демократия, о чем вы? Здесь не может быть демократии. Это национальная безопасность, с***! Армия, язык, вера! Когда все это поймут? 90% людей старые, но есть и молодые. Я вообще в шоке с этого! Что они слушают, что они смотрят, чтобы молоть такую чушь – я просто не понимаю! Им этот, б****, я извиняюсь, патриарх Кирилл говорит: «Святая война, вперед, молодцы, убивайте».

Я из Мариуполя, у меня очень много убили друзей, знакомых, у меня ничего не осталось. Эти солдаты произносят эти молитвы на этом языке, их патриарх ведет на эту «святую» войну, они сейчас поют за него, какой он классный. Ну, что это? Как это? Как это может происходить? Я не понимаю, что им там впаривают? Почему их полиция не возьмет и не разгонит?», – сказала Ирина.

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Дмитрий Топалов Ирина Селезнева российско-украинская война Шахтер Донецк
Источник 5 канал
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Комментарии 3
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Виктор Войцеховский
Все просто. Кто не хочет выходить, тот должен посидеть.
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0
Николай Сидоренко
Ирина,как выгнать твоего парня(Топалова) из Шахтера??Этот клуб не его уровень,он реально тормозит игру команды!
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0
GloryUkraine
Підігнати автозаки і всіх чоловіків, які підлягають мобілізаціі, як прихожан так і попів з ченцями в армію. Не будуть воювати за Украіну, то хай тікають в парашу. Там і ближче і вибирати буде з нічого.
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0
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