Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 апреля 2023, 15:03 |
503
0

Ангелина Калинина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Чарльстоне

03 апреля 2023, 15:03 |
503
0
Ангелина Калинина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

3 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В первом раунде украинка сразится против Анны Калинской (№70 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Кроули – Корне. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли трижды, украинка ведет со счетом 2:1.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против американки Фионы Кроули или француженки Ализе Корне.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Леся Цуренко – Паула Ормаэчеа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Квитова вернулась в десятку, Завацкая поднялась на 36 позиций
WTA Чарльстон смотреть онлайн Ангелина Калинина Анна Калинская
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг ATP. Алькарас уступил корону Джоковичу, Синнер снова в топ-10
Теннис | 03 апреля 2023, 13:40 0
Рейтинг ATP. Алькарас уступил корону Джоковичу, Синнер снова в топ-10
Рейтинг ATP. Алькарас уступил корону Джоковичу, Синнер снова в топ-10

Виталий Сачко вернулся в третью сотню

ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
Футбол | 03 апреля 2023, 14:25 5
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»

Александр рассказал, что пошло не так и как изначально он планировал позвать Владу замуж

ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
Футбол | 02.04.2023, 22:19
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Футбол | 03.04.2023, 11:22
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Футбол | 02.04.2023, 19:45
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
02.04.2023, 02:20 2
Бокс
Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
02.04.2023, 20:30 8
Футбол
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
02.04.2023, 15:15 1
Футбол
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
02.04.2023, 21:23
Другие виды
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
02.04.2023, 01:55
Бокс
Джошуа встретился с Франклином. Было непросто, но возвращение произошло
Джошуа встретился с Франклином. Было непросто, но возвращение произошло
02.04.2023, 11:53 3
Бокс
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
02.04.2023, 06:27
Футбол
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
02.04.2023, 23:00 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности