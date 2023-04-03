Ангелина Калинина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В первом раунде украинка сразится против Анны Калинской (№70 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Кроули – Корне. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли трижды, украинка ведет со счетом 2:1.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против американки Фионы Кроули или француженки Ализе Корне.

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