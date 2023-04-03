ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как он делал предложение своей жене Владе Седан:

«Мое предложение было самым худшим...

Мы должны были играть дома против Португалии в квалификации Евро-2020, и я просто подумал: «Я готов сделать предложение, но не знаю, как именно».

Я знал, что она будет работать на той игре, будет брать интервью после матча, поэтому попросил ее боса, чтобы меня на него позвали. Я хотел это сделать именно во время интервью.

Мы выиграли игру 2:1, кольцо было в моей сумке, и я был готов. Но до того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей, причем лично. Я не хотел делать этого по телефону, поэтому не сделал предложение, как планировал.

Вместо этого я сделал это ночью, около 4-х утра, у нее дома, в семейных трусах, почти голый».