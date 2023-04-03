ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
Александр рассказал, что пошло не так и как изначально он планировал позвать Владу замуж
Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как он делал предложение своей жене Владе Седан:
«Мое предложение было самым худшим...
Мы должны были играть дома против Португалии в квалификации Евро-2020, и я просто подумал: «Я готов сделать предложение, но не знаю, как именно».
Я знал, что она будет работать на той игре, будет брать интервью после матча, поэтому попросил ее боса, чтобы меня на него позвали. Я хотел это сделать именно во время интервью.
Мы выиграли игру 2:1, кольцо было в моей сумке, и я был готов. Но до того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей, причем лично. Я не хотел делать этого по телефону, поэтому не сделал предложение, как планировал.
Вместо этого я сделал это ночью, около 4-х утра, у нее дома, в семейных трусах, почти голый».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решение, которое напрашивалось, является вовсе не таким однозначным, как может показаться…
Форвард днепрян исполнил третий «трюк со шляпой» в этом сезоне
Было бы за..пись, если бы он сделал предложение в прямом эфире, когда поцеловал ее! А так, в трусах, почти голый, в 4 утра - п..ц романтик