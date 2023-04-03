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  4. ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
Англия
03 апреля 2023, 14:25 | Обновлено 03 апреля 2023, 14:59
2170
2

ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»

Александр рассказал, что пошло не так и как изначально он планировал позвать Владу замуж

03 апреля 2023, 14:25 | Обновлено 03 апреля 2023, 14:59
2170
2
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
Instagram. Александр Зинченко и Влада Седан

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как он делал предложение своей жене Владе Седан:

«Мое предложение было самым худшим...

Мы должны были играть дома против Португалии в квалификации Евро-2020, и я просто подумал: «Я готов сделать предложение, но не знаю, как именно».

Я знал, что она будет работать на той игре, будет брать интервью после матча, поэтому попросил ее боса, чтобы меня на него позвали. Я хотел это сделать именно во время интервью.

Мы выиграли игру 2:1, кольцо было в моей сумке, и я был готов. Но до того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей, причем лично. Я не хотел делать этого по телефону, поэтому не сделал предложение, как планировал.

Вместо этого я сделал это ночью, около 4-х утра, у нее дома, в семейных трусах, почти голый».

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Александр Зинченко Влада Зинченко видео lifestyle
Источник Instagram
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Remark
Что за обычай такой (это действительно наш украинский обычай или он других кровей), где сначала нужно спрашивать разрешения на руку и сердце их дочери у родителей!? 
Было бы за..пись, если бы он сделал предложение в прямом эфире, когда поцеловал ее! А так, в трусах, почти голый, в 4 утра - п..ц романтик
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0
zzg77
Момент подходящий!
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0
Выталкиватель парашутистов
Врет как сивый мерин.... Он партнерам по команде рассказывал, что он сидел в туалете, когда туда по-ошибке зашла его будущая супруга, он был шоке и сдуру ляпнул о супружестве, чем несказанно обрадовал ее....
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-5
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