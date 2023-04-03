Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет первый матч после возвращения из декретного отпуска. 28-летняя украинка начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В первом раунде украинка сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№47 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Девис – Себов. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки сыграли 8 матчей, украинка выиграла шесть из них.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против седьмой сеяной Екатерины Александровой (№17 WTA).

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