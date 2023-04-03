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WTA
03 апреля 2023, 13:58 | Обновлено 03 апреля 2023, 14:29
623
0

Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Чарльстоне

03 апреля 2023, 13:58 | Обновлено 03 апреля 2023, 14:29
623
0
Элина Свитолина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Charleston Open. Элина Свитолина

3 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет первый матч после возвращения из декретного отпуска. 28-летняя украинка начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В первом раунде украинка сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№47 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Девис – Себов. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки сыграли 8 матчей, украинка выиграла шесть из них.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против седьмой сеяной Екатерины Александровой (№17 WTA).

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смотреть онлайн Элина Свитолина Юлия Путинцева WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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