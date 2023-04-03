Стали известны первые соперницы Цуренко и Ястремской на турнирах WTA

Украинские теннисистки Леся Цуренко (WTA 81) и Даяна Ястремская (WTA 136) узнали первых соперниц на турнирах WTA.

Леся сыграет на грунтовых соревнованиях серии WTA 500 в Чарльстоне (США). В первом раунде турнира украинка встретится с Паулой Ормаэчей (Аргентина, WTA 168). Это будет первая встреча девушек. Поединок запланирован на 3 апреля в 18:00 по Киеву.

Ястремская выступит на грунтовом турнире WTA 250 Богата (Колумбия). В 1/16 финала Даяна сыграет с Каролиной Алвеш (Бразилия, WTA 241). Теннисистки встретятся впервые. Игра ориентировочно начнется 4 апреля в 18:00.