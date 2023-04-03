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03 апреля 2023, 11:22 | Обновлено 03 апреля 2023, 11:27
3995
1

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»

Бывший форвард сборной Украины обратился к россиянам

03 апреля 2023, 11:22 | Обновлено 03 апреля 2023, 11:27
3995
1
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Instagram. Артем Милевский

Экс-нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский обратился к российским оккупантам.

«Все здесь будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны! Вы, б*я, нелюди. 400-600-1000 дней, х*р там!», - написал Милевский на своей странице в Instagram.

Напомним, что Милевский родился в беларуси. В сезоне 2016/17 Артем выступал за российский «Тосно».

Российско-украинская война началась в 2014 году. Полномасштабное вторжение рф, начатое 24 февраля 2022 года, длится уже 405 дней.

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Артем Милевский российско-украинская война сборная Украины по футболу
Источник Instagram
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rozalievka
Миля молодец!! А где Астафьева ? Как раз пиарится можно.. Или она толко картошку на камеру умеет чистить?.. 
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