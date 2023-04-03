Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»

Экс-нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский обратился к российским оккупантам.

«Все здесь будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны! Вы, б*я, нелюди. 400-600-1000 дней, х*р там!», - написал Милевский на своей странице в Instagram.

Напомним, что Милевский родился в беларуси. В сезоне 2016/17 Артем выступал за российский «Тосно».

Российско-украинская война началась в 2014 году. Полномасштабное вторжение рф, начатое 24 февраля 2022 года, длится уже 405 дней.