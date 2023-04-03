Украинец Кащук принес Сабаху победу голом в компенсированное время
Нападающий отличился в матче чемпионата Азербайджана с «Габалой»
В воскресенье, 2 апреля, в чемпионате Азербайджана был сыгран матч 28-го тура, в котором отношения выяснили «Сабах» и «Габала».
Развязка в поединке наступила под его занавес. Вначале на 86-й минуте игроки «Сабаха» счет сравняли, а на пятой компенсированной минуте усилиями украинского нападающего Алексея Кащука вырвали победу – 3:2.
В таблице чемпионата Азербайджана «Сабах» занимает 2 место, имея 65 очков. У «Габалы» 5-я позиция и 36 пунктов. Лидирует «Карабах», у которого 74 очка.
Чемпионат Азербайджана. 28-й тур
«Сабах» – «Габала» – 3:2
Голы: Киртимов, 9 автогол (1:0). Искандеров, 21 (1:1). Абу Акел, 28 (1:2). Микельс, 86 (2:2). Кащук, 90+5 (3:2).
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