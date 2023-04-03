Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец Кащук принес Сабаху победу голом в компенсированное время
Другие новости
03 апреля 2023, 02:17 | Обновлено 03 апреля 2023, 02:19
43
0

Украинец Кащук принес Сабаху победу голом в компенсированное время

Нападающий отличился в матче чемпионата Азербайджана с «Габалой»

03 апреля 2023, 02:17 | Обновлено 03 апреля 2023, 02:19
43
0
Украинец Кащук принес Сабаху победу голом в компенсированное время
ФК Сабах. Алексей Кащук

В воскресенье, 2 апреля, в чемпионате Азербайджана был сыгран матч 28-го тура, в котором отношения выяснили «Сабах» и «Габала».

Развязка в поединке наступила под его занавес. Вначале на 86-й минуте игроки «Сабаха» счет сравняли, а на пятой компенсированной минуте усилиями украинского нападающего Алексея Кащука вырвали победу – 3:2.

В таблице чемпионата Азербайджана «Сабах» занимает 2 место, имея 65 очков. У «Габалы» 5-я позиция и 36 пунктов. Лидирует «Карабах», у которого 74 очка.

Чемпионат Азербайджана. 28-й тур

«Сабах» – «Габала» – 3:2

Голы: Киртимов, 9 автогол (1:0). Искандеров, 21 (1:1). Абу Акел, 28 (1:2). Микельс, 86 (2:2). Кащук, 90+5 (3:2).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал контракт с бразильским защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский центрбек переходит из Сабаха во Львов
Источник: Львов просматривает двух бразильцев
Алексей Кащук Сабах Азербайджан чемпионат Азербайджана по футболу Габала
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Футбол | 02 апреля 2023, 16:58 91
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера

Команды показали очень динамичную игру, на которую интересно было смотреть

ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
Футбол | 02 апреля 2023, 22:19 31
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера

47-летний специалист не проработал на «Стэмфорд Бридж» и года

Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Футбол | 02.04.2023, 15:15
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Диллиан УАЙТ: «Джошуа потерял всю агрессию. Его поезд едет на конечную»
Бокс | 02.04.2023, 20:08
Диллиан УАЙТ: «Джошуа потерял всю агрессию. Его поезд едет на конечную»
Диллиан УАЙТ: «Джошуа потерял всю агрессию. Его поезд едет на конечную»
Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа
Футбол | 03.04.2023, 00:23
Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа
Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
02.04.2023, 06:35 2
Футбол
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
02.04.2023, 02:20 2
Бокс
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
Энтони Джошуа – Джермейн Франклин. Возвращение Эй-Джея. Видео боя
02.04.2023, 01:55
Бокс
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
02.04.2023, 04:12 4
Футбол
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
01.04.2023, 20:55 30
Футбол
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
02.04.2023, 01:25 24
Бокс
Уничтоженных рашистов больше. Кремлевский диктатор получил отчет по потерям
Уничтоженных рашистов больше. Кремлевский диктатор получил отчет по потерям
01.04.2023, 11:01
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности