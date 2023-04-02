ATP02 апреля 2023, 21:59 | Обновлено 02 апреля 2023, 22:21
911
4
Синнер проиграл финальный матч Мастерса в Майами
Итальянец во второй раз сыграл в решающем матче на таком уровне
02 апреля 2023, 21:59 | Обновлено 02 апреля 2023, 22:21
911
4
Итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 11) проиграл финальный матч Мастерса в Майами.
Поединок длился 1 час 34 минуты и завершился в двух сетах.
Итальянец во второй раз сыграл в решающем матче на таком уровне.
ATP Masters 1000. Майами (США). Финал
Янник Синнер (Италия) [10] – даниил медведев (без флага) [4] – 5:7, 3:6
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Комментарии 4
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Ну що ж, шкода. Навіть в дикій природі здорова гієна має всі шанси відібрати кістку в хворого лева. В фіналі у Сіннера були очевидні проблеми з самопочуттям, які дуже сильно вплинули на якість його гри, особливо в плані надійності. Коли (або якщо) здоров`я перестане підводити молодого італійця, він стане одним з домінаторів чоловічого туру - як це колись сталося з Джоковичем. На разі ж залишається ставитися до результату турніру філософськи.
А интересно,кому проиграл Синнер? Смысл этой новости?
4 финала подряд из которых 3 победы,круто!!!
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