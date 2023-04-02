Синнер проиграл финальный матч Мастерса в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 11) проиграл финальный матч Мастерса в Майами.

Поединок длился 1 час 34 минуты и завершился в двух сетах.

Итальянец во второй раз сыграл в решающем матче на таком уровне.

ATP Masters 1000. Майами (США). Финал

Янник Синнер (Италия) [10] – даниил медведев (без флага) [4] – 5:7, 3:6