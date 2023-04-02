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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 19:13 |
381
0

УПЛ определила лучшего игрока и тренера 19 тура чемпионата

Признание получили Довбик и Григорчук

02 апреля 2023, 19:13 |
381
0
УПЛ определила лучшего игрока и тренера 19 тура чемпионата
УПЛ

По итогам 19-го тура чемпионата Украины лучшим игроком признали форварда «Днепра-1» Артема Довбика, который оформил хет-трик в матче УПЛ против «Металлиста 1925».

У игрока 15 голов в сезоне УПЛ.

Лучшим тренером стал наставник «Черноморца» Роман Григорчук. Одесская команда сумела остановить «Шахтер» (2:2), который впервые в 2023 году потерял очки в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Артем Довбик Днепр-1 Роман Григорчук Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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