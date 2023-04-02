УПЛ определила лучшего игрока и тренера 19 тура чемпионата

По итогам 19-го тура чемпионата Украины лучшим игроком признали форварда «Днепра-1» Артема Довбика, который оформил хет-трик в матче УПЛ против «Металлиста 1925».

У игрока 15 голов в сезоне УПЛ.

Лучшим тренером стал наставник «Черноморца» Роман Григорчук. Одесская команда сумела остановить «Шахтер» (2:2), который впервые в 2023 году потерял очки в УПЛ.