Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 19:13 |
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УПЛ определила лучшего игрока и тренера 19 тура чемпионата
Признание получили Довбик и Григорчук
02 апреля 2023, 19:13 |
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По итогам 19-го тура чемпионата Украины лучшим игроком признали форварда «Днепра-1» Артема Довбика, который оформил хет-трик в матче УПЛ против «Металлиста 1925».
У игрока 15 голов в сезоне УПЛ.
Лучшим тренером стал наставник «Черноморца» Роман Григорчук. Одесская команда сумела остановить «Шахтер» (2:2), который впервые в 2023 году потерял очки в УПЛ.
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