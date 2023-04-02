ВИДЕО. Гочолейшвили забил дебютный гол за Шахтер

В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги «Черноморец» на своем домашнем стадионе в Одессе принимает донецкий «Шахтер».

На 19-й минуте встречи грузинский правый защитник Гиорги Гочолейшвили забил дебютный гол в составе «горняков».

Для 22-летнего футболиста это лишь третий матч в чемпионате УПЛ, ранее Гочолейшвили не отличался результативными действиями в этом сезоне.