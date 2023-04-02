Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:54
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ВИДЕО. Гочолейшвили забил дебютный гол за Шахтер
Грузинский защитник отличился в воротах «Черноморца»
02 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:54
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В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги «Черноморец» на своем домашнем стадионе в Одессе принимает донецкий «Шахтер».
На 19-й минуте встречи грузинский правый защитник Гиорги Гочолейшвили забил дебютный гол в составе «горняков».
Для 22-летнего футболиста это лишь третий матч в чемпионате УПЛ, ранее Гочолейшвили не отличался результативными действиями в этом сезоне.
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