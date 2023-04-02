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  4. ВИДЕО. Гочолейшвили забил дебютный гол за Шахтер
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:54
930
1

ВИДЕО. Гочолейшвили забил дебютный гол за Шахтер

Грузинский защитник отличился в воротах «Черноморца»

02 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:54
930
1
ВИДЕО. Гочолейшвили забил дебютный гол за Шахтер
ФК Шахтер Донецк. Гиорги Гочолейшвили

В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги «Черноморец» на своем домашнем стадионе в Одессе принимает донецкий «Шахтер».

На 19-й минуте встречи грузинский правый защитник Гиорги Гочолейшвили забил дебютный гол в составе «горняков».

Для 22-летнего футболиста это лишь третий матч в чемпионате УПЛ, ранее Гочолейшвили не отличался результативными действиями в этом сезоне.

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Гиорги Гочолейшвили Черноморец - Шахтер Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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