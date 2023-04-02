Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 15:45 | Обновлено 02 апреля 2023, 16:08
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Довбик уходит в отрыв в гонке бомбардиров. Форвард оформил хет-трик
Буяльский пока ответить не может
02 апреля 2023, 15:45 | Обновлено 02 апреля 2023, 16:08
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В матче чемпионата Украины форвард «Днепра-1» Артем Довбик оформил три гола в ворота «Металлиста 1925». Игрок добрался до отметки в 15 голов в сезоне УПЛ.
Довбик уходит в отрыв в списке лучших бомбардиров, опережая игрока «Динамо» Виталия Буяльского на четыре гола. При этом Буяльский сейчас отбывает трехматчевую дисквалификацию.
Третье место с 8 голами делят Даниил Сикан и Таулянт Сефери.
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Комментарии 2
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Якщо тобі дуже треба /пообсуждать\, то усі два пенальті ПРАВИЛЬНІ!!!
Теперь можно и пообсуждать правильность пенальти. Всё равно они бы не пригодились.
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