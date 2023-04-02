Довбик уходит в отрыв в гонке бомбардиров. Форвард оформил хет-трик

В матче чемпионата Украины форвард «Днепра-1» Артем Довбик оформил три гола в ворота «Металлиста 1925». Игрок добрался до отметки в 15 голов в сезоне УПЛ.

Довбик уходит в отрыв в списке лучших бомбардиров, опережая игрока «Динамо» Виталия Буяльского на четыре гола. При этом Буяльский сейчас отбывает трехматчевую дисквалификацию.

Третье место с 8 голами делят Даниил Сикан и Таулянт Сефери.