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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 15:45 | Обновлено 02 апреля 2023, 16:08
1768
2

Довбик уходит в отрыв в гонке бомбардиров. Форвард оформил хет-трик

Буяльский пока ответить не может

02 апреля 2023, 15:45 | Обновлено 02 апреля 2023, 16:08
1768
2
Довбик уходит в отрыв в гонке бомбардиров. Форвард оформил хет-трик
ФК Днепр-1. Артем Довбик

В матче чемпионата Украины форвард «Днепра-1» Артем Довбик оформил три гола в ворота «Металлиста 1925». Игрок добрался до отметки в 15 голов в сезоне УПЛ.

Довбик уходит в отрыв в списке лучших бомбардиров, опережая игрока «Динамо» Виталия Буяльского на четыре гола. При этом Буяльский сейчас отбывает трехматчевую дисквалификацию.

Третье место с 8 голами делят Даниил Сикан и Таулянт Сефери.

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Артем Довбик Динамо Киев Днепр-1 Виталий Буяльский
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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nivavn
Якщо тобі дуже треба /пообсуждать\, то усі два пенальті ПРАВИЛЬНІ!!!
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0
Springfield
Теперь можно и пообсуждать правильность пенальти. Всё равно они бы не пригодились.
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-1
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