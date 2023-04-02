Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 16:11 |
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В ЛЧ дебютировал раньше. Молодой хавбек Динамо Яцык впервые сыграл в УПЛ
Александр Яцык провел первые минуты в УПЛ
02 апреля 2023, 16:11 |
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В матче чемпионата Украины между «Львовом» и «Динамо» в составе киевлян на поле вышел полузащитник Александр Яцык, который дебютировал в УПЛ.
20-летний игрок вышел на поле на 75-й минуте.
Любопытно, что в Лиге чемпионов Яцык сыграл раньше, чем в УПЛ. На старте сезона футболист дебютировал за первую команду киевлян в игре с «Бенфикой».
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