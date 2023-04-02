В ЛЧ дебютировал раньше. Молодой хавбек Динамо Яцык впервые сыграл в УПЛ

В матче чемпионата Украины между «Львовом» и «Динамо» в составе киевлян на поле вышел полузащитник Александр Яцык, который дебютировал в УПЛ.

20-летний игрок вышел на поле на 75-й минуте.

Любопытно, что в Лиге чемпионов Яцык сыграл раньше, чем в УПЛ. На старте сезона футболист дебютировал за первую команду киевлян в игре с «Бенфикой».